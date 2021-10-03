Чудом выжил: на Днепропетровщине ребенок выпал с 4-го этажа недостроя

У мальчика множество травм / ua.depositphotos.com

В селе Малая Костромка, что на Днепропетровщине, девятилетний ребенок выпал с четвертого этажа недостроенного здания. Школьник выжил, но в тяжелом состоянии.

Инцидент случился вечером, 2 октября. Ребенка доставили в реанимационное отделение Криворожской городской больницы №8. У него диагностировали кататравму, закрытый перелом голени, Возможен также перелом позвоночника, но он пока не подтвержден. Состояние ребенка оценивают как тяжелое, пишет местное издание Днепр Час.

Пострадавший – ученик 4-го класса Зеленодольской школы №1.

В Украине возросло количество детских суицидов

В Украине за первые три месяца 2021 года произошло 101 самоубийство или его попытка среди детей. За весь прошлый год в стране зафиксировали 123 таких случая, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

Среди причин, по которым дети идут на суицид, – ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг – издевательство и травля со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.