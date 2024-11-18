В Киеве и области скоро могут отменить отключения света: стали известны сроки

Энергетики сейчас прилагают усилия для быстрого ремонта после ударов российских оккупантов.

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В Киеве и области скоро могут отменить отключения света/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com, скрин

Основные тезисы Рябцева:

Завтра или после завтра в Киеве и области могут отменить отключения света

Энергетики пытаются быстро провести ремонтные работы после ударов РФ

В Киеве и области завтра-послезавтра возможна отмена графиков отключений света.

Об этом сказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире "Новости.LIVE". Он отметил, что энергетики сейчас прилагают усилия для быстрого ремонта поврежденных объектов после ударов страны-агрессора России.

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"На самом деле непосредственно в Киеве и области действительно поражения критических объектов нет. Но дело в том, что у нас нет отдельно Киева и Киевской области как подсистемы объединенной энергосистемы. Мы являемся частью сети. И поэтому в вот этой сети есть нехватка электроэнергии", - отметил он.

По словам эксперта, нехватка электроэнергии после ударов небольшая, однако сегодня скорее всего графики отключения света еще будут работать так, как это определено.

"А вот завтра-послезавтра скорее всего можно будет надеяться или на полную отмену этих графиков, или на сокращение их например до одной очереди. Посмотрим, но похоже, что энергетики справятся... Я думаю, что сегодня, завтра и послезавтра от температуры воздуха это не будет зависеть. Оно будет зависеть от скорости ремонтных работ. Но, насколько мне известно, то энергетики справятся", - сказал Рябцев.

Геннадий Рябцев об отключении света/ скрин

Смотрите видео с комментарием Геннадия Рябцева об отключении света:

Генерация электроэнергии в Украине/ Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, 17 ноября сообщалось, что с 18 ноября в Украине вводят экстренные и стабилизационные отключения электроэнергии. Причиной временного возвращения ограничений является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки в ночь на 17 ноября.

Утром 18 ноября Главред сообщал, что графики отключения света отменили в двух областях Украины. На Прикарпатье не будут применяться графики отключений электроэнергии. Соответствующее решение приняли в Укрэнерго.

Напомним, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков рассказал, сколько продлятся отключения света. Восстановление энергосистемы Украины продлится до 4 дней, но отключения света продолжатся, рассказал Олег Попенков.

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Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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