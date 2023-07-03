УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве - "мовный срач" из-за русскоговорящего продавца: что произошло

Тарас Сидоржевский
3 июля 2023, 20:21 обновлено 3 июля, 20:21
116
Продавец-консультант заявил, что Киев - "русскоговорящий город".
продавец
Мужчина согласен поговорить с СБУ / Коллаж: Главред, скриншоты

В Киеве продавец-консультант магазина одежды "Конфискат" нарушил украинское законодательство, отказавшись общаться с клиентом на государственном языке. При этом он заявил, что Киев - "русскоязычный город".

Видео разговора с продавцом моментально завирусилось в сети. Автор видео, опубликовавшая его в своем профиле в твиттер Mar.A сообщила, что инцидент произошел в столице, у станции метро "Лесная" в магазине по улице Академика Кухаря, 8.

видео дня

Мужчина в брендированной форме магазина , отказавшись обслуживать клиента на украинском, заявил в свое оправдание, что "Киев – русскоязычный город".

В ответ покупатель, включивший запись, заявил, что это видео попадет в СМИ и продавцом "замется СБУ". Продавец после этого уже по-украински заявил "Хорошо-хорошо".

Смотрите видео разговора:

Видео вызвало шквал комментариев.

"Ждун русской весны. Почему не Ростове?", - спрашивает Romashka.

"Какое печальное самоуничтожение", - комментирует Megayurkins.

"Сначала они говорят, что Киев – русскоязычный город, а потом скажут, что Киев – русский город. Украинец в своей столице чувствует себя иностранцем", - возмущается пользователь Ruslan Sapizhuk.

Также один из юзеров тегнул страницу СБУ, отметив, что мужчина может быть потенциальным наводчиком и коллаборантом.

В то же время, часть комментаторов встали на защиту мужчины.

"Если так приставать к людям с языком, то язык больше любить не станут. Вы наживаете врагов для украинского языка. Делаете только хуже", - пишет юзер bandergrad.

"Вы все уже уехали совсем? Это статистика. И она была провозглашена во всех СМИ. Вы как русские – черное это белое. Возможно, сейчас что-то и изменится, а до войны большинство киевлян разговаривали по-русски. И ничего в этих словах преступного нет. Или вы просто возражаете, потому что патриоты?", - комментирует.

Напомним, в Харькове водитель такси попал в скандал, защищая русский язык и заявив, якобы "Украины не существует". Он "набросился" на свою пассажирку и посоветовал ей ехать на запад Украины и только там разговаривать на украинском.

2 июня народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа опубликовала в соцсетях видео спора с молодым человеком. Как она объяснила, парень обругал политика в ответ на просьбу не нарушать закон и прекратить петь российские песни. Также он заявил, что Одесса страдает от обстрелов больше Львова, и там все говорят на языке страны-агрессора.

4 июня Алексей Арестович опубликовал видеообращение, в котором вступился за одессита. По его мнению, с парнем поступили несправедливо, ведь русскоязычные песни - часть его личности и самоидентификации.

Больше новостей о русскоязычных:

украинский язык
Реклама

Главное за день

Украину зальет дождями: какие регионы будут плавать весь день

Украину зальет дождями: какие регионы будут плавать весь день

20:21 Синоптик
Взрывы в Сумах: количество погибших резко увеличилось, пострадал ребенок

Взрывы в Сумах: количество погибших резко увеличилось, пострадал ребенок

19:56 Украина
В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера: эксперт назвал угрозу для Киева

В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера: эксперт назвал угрозу для Киева

19:32 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:36

"Даю 48 часов": Зеленский жестко отреагировал на ужасное состояние Саакашвили

20:21

В Киеве - "мовный срач" из-за русскоговорящего продавца: что произошло

20:21

Украину зальет дождями: какие регионы будут плавать весь день

19:56

Взрывы в Сумах: количество погибших резко увеличилось, пострадал ребенокФото

19:42

Санта Димопулос гульнула на Дне рождения у дочери российского олигарха

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:32

Цены на бензин взлетят еще больше: какой будет стоимость топлива в Украине

19:32

В Беларуси строят лагеря ЧВК Вагнера: эксперт назвал угрозу для КиеваФото

19:20

А в Беларуси неизбежно начнётся войнамнение

19:13

"Россияне меня найдут и убьют": украинке угрожают после скандала в ТурцииВидео

Реклама
18:34

Зачем опрыскивать помидоры аспирином: простой секрет с удивительным результатом

18:32

Ее уплетают банками: самая вкусная кабачковая икра с тайным ингредиентом - рецепт

18:30

Ранен на оккупированной РФ территории: ГУР о состоянии "правой руки" Кадырова

17:51

"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

17:39

Танки для контрнаступления: ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5Видео

17:30

"Очень быстро вернутся назад": какие территории отобьют ВСУ - гороскоп для Украины

17:26

"Моя суперсила - раскрывать артистов": тренер Голосу країни Иван Клименко о шоу

17:01

Какие цифры приносят удачу Львам с деньгами, в карьере и любви

16:50

Как избавиться от пены при варке варенья: хозяйки назвали секретный продукт

16:50

Что нужно сделать 4 июля, чтобы деньги весь год липли к вам: приметы и строгие запреты

16:48

В чем секрет молодости Дженнифер Лопес: лайфхак от 53-летней артистки

Реклама
16:37

Враг перебросил ракетоносители ближе к Киеву: эксперт о вероятных целях атак РФ

16:31

"Боже, его узнать невозможно": появились новые кадры исхудавшего Саакашвили

16:28

В Украине кардинально изменятся правила платежей через терминал

16:27

Девушка показала, как убрать накипь в чайнике за 15 минутВидео

16:16

Корпорацию Unilever внесли в перечень спонсоров войны: какие фирмы запрещены

15:54

"ВСУ проникли на 1-2 км": Подоляк спрогнозировал, когда обвалится российский фронт

15:36

Несется аномальная жара: синоптик предупредил о сильнейшем пекле в Украине

15:34

Огромный взрыв, разрушения и жертвы: все подробности российской атаки на СумыФото

15:31

Угроза подрыва ЗАЭС: эксперт спрогнозировал, устроит ли Путин ядерную катастрофу

15:20

Какой идеальный дом подходит для вашего знака зодиака

14:55

Умер 20-летний внук звезды Голливуда Роберта Де Ниро

14:44

На юге ВСУ "перемололи" три роты РФ вместе с техникой и продвинулись вперед

14:29

Веник в доме по фэн-шуй: где можно и нельзя его хранить

14:18

"Пока Крым находится под оккупацией": Зеленский назвал условие окончания войныВидео

14:07

ВСУ ликвидировали российского полковника, командовавшего отрядом Кадырова

13:55

Бывшая жена Виталия Кличко показала редкие снимки в компании красавцев-сыновей

13:22

Матери двух детей до конца жизни запретили посещать бары и школу: в чем причина

13:18

Медведев угрожает ядерным апокалипсисом, если Запад не сдаст Украину: придумал требования

12:39

В Украине отменили повышение тарифов на воду

12:38

Мужчина может помыть плиту за считанные секунды - он объяснил в чем хитрость

Реклама
12:23

Минвосстановления и комитет ВР: берем политическую ответственность за необходимую стране реформу 5655

12:07

Продюсер Поляковой предсказал судьбу Винника: "Не в себе, в другой реальности"

12:02

Таро-прогноз на полнолуние 3 июля 2023: чего ждать каждому знаку зодиакаВидео

11:59

В Москве задержали военного, который выкрикивал "Слава Украине"

11:47

В Сумах дрон РФ влетел в дом: часть многоэтажки разрушена, есть погибшие

11:38

Сладкое детство в СССР: культовые советские сладости, которые обожали дети

11:28

Чрезвычайно сложная оптическая иллюзия: нужно найти воробья на картинке

10:59

ЕС хочет разрешить российскому банку пользоваться системой SWIFT - FT

10:48

"Подрыв ЗАЭС – выстрел России себе в ногу": Кочетков описал последствия для Украины и РФ

10:35

Гороскоп Таро на июль 2023: Овнам - удача, Тельцам - разочарование, Близнецам - радостьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять