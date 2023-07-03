В Киеве - "мовный срач" из-за русскоговорящего продавца: что произошло

Продавец-консультант заявил, что Киев - "русскоговорящий город".

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Мужчина согласен поговорить с СБУ / Коллаж: Главред, скриншоты

В Киеве продавец-консультант магазина одежды "Конфискат" нарушил украинское законодательство, отказавшись общаться с клиентом на государственном языке. При этом он заявил, что Киев - "русскоязычный город".

Видео разговора с продавцом моментально завирусилось в сети. Автор видео, опубликовавшая его в своем профиле в твиттер Mar.A сообщила, что инцидент произошел в столице, у станции метро "Лесная" в магазине по улице Академика Кухаря, 8.

видео дня

Мужчина в брендированной форме магазина , отказавшись обслуживать клиента на украинском, заявил в свое оправдание, что "Киев – русскоязычный город".

В ответ покупатель, включивший запись, заявил, что это видео попадет в СМИ и продавцом "замется СБУ". Продавец после этого уже по-украински заявил "Хорошо-хорошо".

Смотрите видео разговора:

Видео вызвало шквал комментариев.

"Ждун русской весны. Почему не Ростове?", - спрашивает Romashka.

"Какое печальное самоуничтожение", - комментирует Megayurkins.

"Сначала они говорят, что Киев – русскоязычный город, а потом скажут, что Киев – русский город. Украинец в своей столице чувствует себя иностранцем", - возмущается пользователь Ruslan Sapizhuk.

Также один из юзеров тегнул страницу СБУ, отметив, что мужчина может быть потенциальным наводчиком и коллаборантом.

В то же время, часть комментаторов встали на защиту мужчины.

"Если так приставать к людям с языком, то язык больше любить не станут. Вы наживаете врагов для украинского языка. Делаете только хуже", - пишет юзер bandergrad.

"Вы все уже уехали совсем? Это статистика. И она была провозглашена во всех СМИ. Вы как русские – черное это белое. Возможно, сейчас что-то и изменится, а до войны большинство киевлян разговаривали по-русски. И ничего в этих словах преступного нет. Или вы просто возражаете, потому что патриоты?", - комментирует.

Напомним, в Харькове водитель такси попал в скандал, защищая русский язык и заявив, якобы "Украины не существует". Он "набросился" на свою пассажирку и посоветовал ей ехать на запад Украины и только там разговаривать на украинском.

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