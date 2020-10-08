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В Киеве мужчина повторил киношный трюк и погиб

8 октября 2020, 09:56

Трагический инцидент произошел в Голосеевском районе столицы.

В столице трагически погиб мужчина – Киев новости
В Киеве трагически погиб мужчина / Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

В Голосеевском районе Киева на ул. Дмитрия Луценко мужчина повторил киношный трюк – связал простыни и спускался по ним из окна.

Мужчина не смог спустить на землю по связанным простыням – он упал с высоты пятого этажа, ударился головой о камень и погиб, говорится на странице Киев Оперативный в Facebook.

По его данным, киношным способом мужчина пытался выбраться из квартиры, в которой находился в гостях у своего знакомого.

"...Когда уже изрядно выпили – тот, что был в гостях, решил, что ему надо уйти, но хозяин был против, и закрыл дверь в квартире. Гость ничего лучше не выдумал, как связать простыни и спускаться по ним...", – говорится в сообщении.

В столице трагически погиб мужчина – Киев новости
В Киеве трагически погиб мужчина / Скриншот с facebook.com/KyivOperativ

Справка. Ул. Дмитрия Луценко находится в Киеве на территории местности, которая называется Теремки. Ул. Луценко пролегает от ул. Юрия Смолича до Кольцевой дороги.

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