В Киеве на акции под Шевченковским райсудом произошла потасовка

В Киеве на акции под Шевченковским райсудом произошли стычки / РБК-Украина

Во вторник, 9 марта, в Киеве произошли столкновения на акции протеста под Шевченковским районным судом. Силовики начали задерживать участников акции в поддержку фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета.

Силовики попытались расчистить от протестующих проезжую часть, чтобы обеспечить выезд автомобилей с территории райсуда. Между протестующими и силовиками завязались стычки, в ответ на что правоохранители начали задержания, сообщает РБК-Украина.

Протестующие зажгли файеры, из-за чего под судом образовалась большая туча дыма.

Отметим, сегодня в Шевченковском районном суде должны были рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как известно, в причастности к его убийству подозревают врача Юлию Кузьменко, волонтера Яну Дугарь и военного Андрея Антоненко.

Отметим, Шевченковский районный суд Киева 2 февраля продлил меры пресечения всем фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Убийство Шеремета - что важно знать:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю Украинской правды Алёне Притуле (в момент взрыва её в машине не было). Взрыв произошёл в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации лёгкой атлетики Игорем Гоцулом. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Подозреваемые в убийстве Шеремета

12 декабря 2019 года полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлию Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). Главным мотивом подозреваемых следствие считают попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Дело Шеремета - о чем ообщалось ранее: