УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Киеве на акции под Шевченковским райсудом произошла потасовка

9 марта 2021, 15:52
Прослушать новость
Остановить

Силовики попытались расчистить от протестующих проезжую часть, чтобы обеспечить выезд автомобилей. Между ними завязались стычки.

В Киеве на акции под Шевченковским райсудом произошли стычки / РБК-Украина

Во вторник, 9 марта, в Киеве произошли столкновения на акции протеста под Шевченковским районным судом. Силовики начали задерживать участников акции в поддержку фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета.

Силовики попытались расчистить от протестующих проезжую часть, чтобы обеспечить выезд автомобилей с территории райсуда. Между протестующими и силовиками завязались стычки, в ответ на что правоохранители начали задержания, сообщает РБК-Украина.

Протестующие зажгли файеры, из-за чего под судом образовалась большая туча дыма.

Отметим, сегодня в Шевченковском районном суде должны были рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Как известно, в причастности к его убийству подозревают врача Юлию Кузьменко, волонтера Яну Дугарь и военного Андрея Антоненко.

Отметим, Шевченковский районный суд Киева 2 февраля продлил меры пресечения всем фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Убийство Шеремета - что важно знать:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю Украинской правды Алёне Притуле (в момент взрыва её в машине не было). Взрыв произошёл в 7:45 на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир с руководителем украинской Федерации лёгкой атлетики Игорем Гоцулом. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля.

Подозреваемые в убийстве Шеремета

12 декабря 2019 года полицейские задержали трех подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - военную медсестру Яну Дугарь, волонтера/медика Юлию Кузьменко, ветерана АТО и рок-музыканта Андрея Антоненко (Риффмастер). Главным мотивом подозреваемых следствие считают попытку убийством Шеремета дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Дело Шеремета - о чем ообщалось ранее:

новости Киева столкновение дело Шеремета
Сейчас вы просматриваете новость «В Киеве на акции под Шевченковским райсудом произошла потасовка». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
В Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналистВ Киеве убита "шишка" из киберполиции – журналист Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6Детали ДТП с украинцами в Польше: число пострадавших выросло до 35, погибли - 6 Зеленский лишил Саакашвили важной должности, появилась реакция ТбилисиЗеленский лишил Саакашвили важной должности, появилась реакция Тбилиси В МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в КиевеВ МВД назвали главную версию убийства сотрудницы киберполиции в Киеве В Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копаВ Киеве ночью убили женщину, при ней нашли удостоверение копа
Следующий материал

Последние новости

16:38
Как красить глаза тушью под маску для лица
16:35
Украина одобрила еще одну вакцину от коронавируса Видео
16:05
В Украине кум Путина допрошен по делу о госизмене – СМИ Видео
15:55
В Минкульте рассказали, как украинцы смотрят российские каналы Видео
15:52
В Киеве на акции под Шевченковским райсудом произошла потасовка Видео
Реклама
15:44
В Минздраве назвали условия введения нового локдауна Видео
15:30
Половина Украины близка к красной зоне карантина – Шмыгаль Видео
15:14
В Минздраве рассказали, почему медики не хотят прививаться
15:14
Зеленский завуалированно ответил на "перл" Порошенко насчет вакцины Видео
15:09
Зеленский заговорил о локдауне и потребовал увеличить темпы вакцинации Видео
14:42
В МИД Чехии назвали время запуска COVID-паспортов в Евросоюзе
14:30
Гороскоп на 10 марта для всех: неожиданный дар и партнерский обман Видео
14:04
Пашинский откупился за свою новогоднюю стрельбу Видео
14:02
В "красном" областном центре Украины откроют крупнейший рынок Видео
14:01
"На парик Путину": Киселева высмеяли за сюжет о волосах на груди Зеленского Видео
13:14
Данилов заявил, что на этой неделе состоится очередное заседание СНБО Видео
13:13
Не все обработанные продукты вредны для здоровья - вот чего следует избегать Видео
12:55
Новый перерасчет пенсий с 1 апреля - кого коснется по закону Видео
12:54
Части Украины грозит 15 градусов мороза – синоптик Видео
12:23
Английский должен стать обязательным языком в Украине - секретарь СНБО Видео
Реклама
12:22
"Украинский защищен": Зеленский заявил, что вопрос госязыка неактуален Видео
11:57
Зеленский намерен лично обсудить с Путиным, Меркель и Макроном Донбасс Видео
11:49
В Минздраве рассказали об опасности нового штамма коронавируса
11:32
Новые показатели регионов по COVID-19 - какая область в какой зоне Видео
11:29
Зеленский анонсировал пожизненный бан каналов Медведчука на YouTube Видео
11:24
Крищенко раскрыл детали дела об убийстве сотрудницы киберполиции Видео
11:17
Арахисовое масло может вызывать неприятное заболевание кожи Видео
10:55
Коронавирус в Ивано-Франковске разбушевался: ситуация критическая Видео
10:42
Степанов признал, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану Видео
10:31
Москва может, но не хочет остановить войну на Донбассе - Арестович Видео
10:22
Мендель раскрыла, сколько зарабатывает в ОП и какую купила машину Видео
10:13
Глава Еврокомиссии и Байден впервые созвонились и упомянули Украину Видео
09:41
Прививки индийской вакциной CoviShield не хотят признавать в Израиле Видео
09:32
"Вибратор - это нормально": Милованов заступился за помощницу главы ЦИК
09:05
Синоптик спрогнозировал Киеву уход "минусов" и около +10: названа дата Видео
08:35
ДТП с украинцами в Польше: тела всех погибших идентифицировали Видео
08:33
Как дочь Путина зарабатывает на коронавирусе мнение
08:31
В Ровенской области кот уснул на лице малыша и задушил его
08:06
Гороскоп на 9 марта для всех: любовный позитив и много запретов Видео
07:59
В Беларуси вышел фильм о богатствах Лукашенко Видео
Реклама
07:41
Морозы не уходят: где сегодня будет холоднее всего Видео
07:41
Иммунолог спрогнозировал, когда коронавирус в Украине исчезнет Видео
07:15
Астролог оценил перспективы жены Медведчука в политике
07:09
"Русская рулетка": в ЕС призвали не спешить одобрять вакцину Спутник V Видео
06:53
Украина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высоки мнение
06:33
Мендель объяснила, почему не состоялся разговор Зеленского с Байденом Видео
06:30
В моде платья миди с фантастическими цветочными принтами и разрезами Фото
06:02
Кому категорически противопоказан чеснок Видео
05:27
Украинский дипломат назвал условия разрыва дипотношений Киева и Москвы Видео
04:56
О какой болезни сигнализирует выпадение волос - ответ экспертов Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять