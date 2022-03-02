В Киеве обстреляли жилой массив Виноградарь

Жилой масиив Виноградарь / riabova.io

В среду 2 марта российские оккупанты снова обстреляли мирные районы Киева. В этот раз под вражеский огонь попал жилой массив Виноградарь.

Очевидцы отмечают, что обстрел произошел на улице Порика и Гонгадзе.

В сеть попало видео, на котором человек за кадром отмечает, что артиллерийский снаряд повыбивал стекла близлежащих домов.

"Исключительно жилой район. Стекла повыбивало прилетел артиллерийский снаряд. Машина разорванная и лунка от снаряда. Здесь стоянка, магазин – никаких объектов. Жилые дома и больше ничего нет. Сейчас идет обстрел Виноградаря", – рассказал за кадром. автор видео.

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Ранее стало известно, что украинские ПВО сбили два российских истребителя в Киевской области.

Также Главред писал, что ВСУ освободили от российских оккупантов город Макаров Киевской области и закрепились в нем.

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