В Киеве отчаянные взобрались на опору Северного моста (видео)

Отчаянные на Северном мосту

Утром 4 ноября, в Сети появилось видео, как в Киеве неизвестные люди вылезли на высокую опору памятника архитектуры - Северного моста.

На кадрах видно, как пара лиц находится на самой верхушке моста, соединяющего жилые районы столицы с жилыми массивами Радужный, Троещина и Воскресенка.

Люди находятся прямо у флага Украины. Они передвигаются.

При этом, как им удалось взобраться на такую высоту и для чего это нужно вообще - неизвестно.

"Вероятно, это очередная утеха блогеров", - пишут в соцсетях.

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Справка:

Северный мост пролегает через Днепр в Киеве. Это - памятник архитектуры. Он был введен в эксплуатацию 3 декабря 1976 года. Состоит из вантового моста через Днепр (длина 816 м, ширина - 31,4 м), моста через Десенко - (длина 732 м) и путепровода через проспект Героев Сталинграда (длина 55 м). Это целый комплекс протяженностью более 9 км.

В 2005 году за счет уплотнения полос была добавлена реверсивная полоса движения, что привело к значительному росту аварийности моста.

Напомним, этой ночью в Киеве дотла сгорела пиццерия. Пожар уничтожил заведение Mammamia. Столб дыма от горящего здания был виден едва ли не со всех точек столицы. Информация о пожаре возле Воздухофлотского моста была получена 3 ноября в 23:35.