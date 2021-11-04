В Киеве дотла сгорела пиццерия: огонь вспыхнул внезапно

Пожар тушили три часа / ГСЧС

В центре Киева дотла сгорела пиццерия. Пожар уничтожил заведение Mammamia. Столб дыма от горящего здания был виден едва ли не со всех точек столицы.

Как сообщили в ГСЧС, информация о пожаре возле Воздухофлотского моста была получена 3 ноября в 23:35.

"Возгорание произошло на кровле площадью 150 кв. м в одноэтажном заведении общепита с распространением огня на внутренние помещения… В ночное время в общепите никого не было, поэтому угрозы для жизни и здоровья людей не было. 4 ноября в 00:47 пожар был локализован, а в 02:50 – ликвидирован", – сказано в сообщении.

Пожар полностью уничтожил помещения кухни, холодильники и кухонное оборудование. Для ликвидации огня спасателям пришлось разобрать 200 кв. м потолка здания.

Тушили огонь четыре единицы техники и 18 человек личного состава.

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Причина возгорания пока неизвестна, однако предполагается, что очаг возгорания был в детском зале.

В Сети пишут, что пожар был настолько масштабный, что рядом в Охматдете сработала пожарная сигнализация.

Напомним, ранее в одной из многоэтажек Днепра вспыхнул пожар. Жителей 16-этажного дома спасла кошка Моня. Она своим мяуканьем разбудила хозяев, и те учуяли запах дыма. Однако всем спастись не удалось. В результате пожара погибли близнецы одной из квартир, тела которых опознали соседи.

Также ранее на Закарпатье трагически погибли бабушка и ее четырехлетний внук. Они заживо сгорели в собственном доме.

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