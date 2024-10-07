В Киеве провокаторша радовалась обстрелу РФ и глумилась над людьми в укрытии

В Киеве, после российского ракетного удара, правоохранители задержали провокаторшу, которая на камеру радовалась обстрелам РФ.
В отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что во время мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой женщина свысока высказывалась в отношении граждан, направлявшихся в укрытие во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора.
Правоохранители, совместно с сотрудниками СБУ, "установили личность женщины и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала".
Как уточнили в Нацполиции, провокаторшей оказалась "уроженка Донеччины, 2001 года рождения, которая в последнее время проживала в столице".
"В настоящее время правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы", - добавили в полиции.
Что известно о Национальной полиции Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
Позднее в соцсетях появилось видео задержания провокаторши в одном из заведений Киева.
Что известно о задержанной
Отметим, что утром, 7 октября, после ракетной атаки РФ на Киевскую область в Сети появилось видео, на котором молодая женщина, находясь во время воздушной тревоги на железнодорожном вокзале столицы, высмеивала граждан, которые спешили в укрытие.
"Я нахожусь на вокзале... Здесь, короче, россияне, дают... украинцам. Бьют (нецензурно, - ред.) сильно... И все, смотрите, как крысы побежали... Все. До свидания", - с улыбкой говорила провокаторша.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Смотрите видео - в Киеве женщина радовалась обстрелам РФ:
Добавим, что в Сети узнали ее имя и раскрыли ее данные в социальных сетях. Уже опубликованы скриншот ее страницы в одной из соцсетей, где она поддерживает террористов "ЛДНР" и радуется ударам РФ по Украине.
Судя по опубликованным записям, провокаторшей оказалась Алина Волошина, она родом из Донецкой области.
Смотрите видео - в Сети раскрыли подробности о провокаторше:
Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области. Один из трех "Кинжалов", которыми РФ атаковала Украину, попал в Староконстантинове в Хмельницкой области, рассказали Воздушные силы ВСУ.
Напомним, утром 7 октября в Киеве прогремели взрывы. Россия запустила ракеты "Кинжал" в направлении Староконстантинова и Киевской области. В результате ракетной атаки в трех районах столицы зафиксировано падение обломков.
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