В Киеве провокаторша радовалась обстрелу РФ и глумилась над людьми в укрытии

Женщина смеялась над людьми, которые направлялись в укрытие, и восхваляла российского агрессора.

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В Киеве задержали провокаторшу / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UA.KyivPolice, скриншот

В Киеве, после российского ракетного удара, правоохранители задержали провокаторшу, которая на камеру радовалась обстрелам РФ.

В отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что во время мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой женщина свысока высказывалась в отношении граждан, направлявшихся в укрытие во время сигнала "Воздушная тревога" и восхваляла российского агрессора.

Правоохранители, совместно с сотрудниками СБУ, "установили личность женщины и оперативно задержали ее в одном из заведений питания вблизи железнодорожного вокзала".

видео дня

Как уточнили в Нацполиции, провокаторшей оказалась "уроженка Донеччины, 2001 года рождения, которая в последнее время проживала в столице".

/ Facebook/UA.KyivPolice

"В настоящее время правоохранители общаются с женщиной, решается вопрос о правовой квалификации действий злоумышленницы", - добавили в полиции.

Что известно о Национальной полиции Украины? Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Позднее в соцсетях появилось видео задержания провокаторши в одном из заведений Киева.

/ t.me/smolii_ukraine

Что известно о задержанной

Отметим, что утром, 7 октября, после ракетной атаки РФ на Киевскую область в Сети появилось видео, на котором молодая женщина, находясь во время воздушной тревоги на железнодорожном вокзале столицы, высмеивала граждан, которые спешили в укрытие.

"Я нахожусь на вокзале... Здесь, короче, россияне, дают... украинцам. Бьют (нецензурно, - ред.) сильно... И все, смотрите, как крысы побежали... Все. До свидания", - с улыбкой говорила провокаторша.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Смотрите видео - в Киеве женщина радовалась обстрелам РФ:

/ Скриншот

Добавим, что в Сети узнали ее имя и раскрыли ее данные в социальных сетях. Уже опубликованы скриншот ее страницы в одной из соцсетей, где она поддерживает террористов "ЛДНР" и радуется ударам РФ по Украине.

Судя по опубликованным записям, провокаторшей оказалась Алина Волошина, она родом из Донецкой области.

Смотрите видео - в Сети раскрыли подробности о провокаторше:

/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковала "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области. Один из трех "Кинжалов", которыми РФ атаковала Украину, попал в Староконстантинове в Хмельницкой области, рассказали Воздушные силы ВСУ.

Напомним, утром 7 октября в Киеве прогремели взрывы. Россия запустила ракеты "Кинжал" в направлении Староконстантинова и Киевской области. В результате ракетной атаки в трех районах столицы зафиксировано падение обломков.

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