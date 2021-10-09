В Киеве семья с младенцем живет в "доме" из гипсокартона: ребенка забрала полиция

Младенец спал в коляске вместо кроватки/ скриншот

Правоохранители и работники социальной службы узнали о том, что на территории ВДНХ в Киеве в нечеловеческих условиях живет семья с маленьким ребенком. Младенца у горе-родителей забрали.

Как сообщает Magnolia TV, семья с младенцем живет в доме из листов гипсокартона. Ребенок вместо кроватки спал в детской коляске.

"Мужчина и женщина обустроили себе убежище в Киеве на ВДНХ, сделав домик из гипсокартонных листов. С ними был младенец, который вместо кроватки спал в детской коляске", — говорится в сообщении.

Импровизированный дом из гипсокартона случайно нашли прохожие. Кто именно построил такое жилье в лесу на территории ВДНХ - неизвестно.

7 октября полиция изъяла младенца у родителей. Вернуть ребенка они смогут, если улучшат свои жилищные условия.

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8 октября правоохранители пришли выяснять личности супругов и почему они живут на улице.

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Как сообщал Главред, в Харьковской области умерла трехмесячная девочка – у ребенка было тяжелое пищевое отравление. За ее жизнь боролись сначала районные врачи, а потом областные, но спасти не смогли. Вызвать отравление могло коровье молоко, которым кормили малышку.

Под Одессой родители замучили своих детей – в результате халатного отношения заболел и умер младенец, а второй ребенок начал отставать в развитии. Правоохранители объявили семейной паре подозрение в злостном невыполнении обязанностей по уходу за малолетними детьми. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.