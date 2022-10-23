В Киеве снова используют веерные отключения света / https://ua.depositphotos.com

В воскресенье, 23 октября, в столице Украины состоятся вынужденные веерные отключения электроэнергия. Такое сообщение было опубликовано сотрудниками пресс-службы компании ДТЭК "Киевские электросети".

Как говорят ее представители, по распоряжению НЭК Укрэнерго в Киеве будут происходить стабилизационные отключения электроэнергии.

"Компания прилагает все усилия, чтобы отключения продолжались не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время", — заявили они.

Кроме того, говорится ‒ компания ДТЭК "Киевские электросети" о времени и продолжительности возможных отключений и возобновления поставок света будет сообщать дополнительно на сайте и своих страницах в соцсетях.

Узнать время отключения по конкретному адресу можно по такой гиперссылке.

Отключение света в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявил, что Украине нужно готовиться к отключениям света, воды и теплоснабжения. Причина – ракетные удары России, из-за которых повреждены объекты критической энергоинфраструктуры.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого. Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (может быть отключено, - Главред)", - сказал чиновник.

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