В Киеве в результате обстрела оккупантов погиб мальчик, ранены еще трое детей

Также в Ахтырке в Сумской области 26 февраля в больнице скончалась 7-летняя девочка.
В Киеве в результате обстрела российских войск погиб мальчик. Еще трое детей ранены.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко и выразил ненависть к президенту страны-агрессору Владимиру Путину.
"Путин – убийца! Сдохни, т*арь!" – он написал.
По данным военного корреспондента Андрея Цаплиенко, российские диверсанты нанесли метки корректировки огня на детскую больницу "Охмадит" еще 18 февраля, а уже 26 февраля там погиб ребенок в результате обстрела.
Между тем, уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова ранее сообщила, что в Украине за первые 30 часов после нападения страны агрессора погибло трое детей.
"Убийство детей – это самое страшное преступление, оправдание которому не будет ни в этом, ни в том мире", – подчеркнула Денисова.
Кроме того, в Ахтырке в Сумской области 26 февраля в больнице скончалась 7-летняя девочка. Ребенок был ранен при обстреле российскими оккупантами детского сада "Солнышко" 25 февраля.
Напомним, 25 февраля был атакован военный аэродром в Миргороде. Там было несколько точечных ударов с воздуха.
Также 25 февраля, в Чернигове 2 снаряда попали в здание СБУ. Оно воспламенилось.
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