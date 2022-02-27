В Киеве в результате обстрела оккупантов погиб мальчик, ранены еще трое детей

В Киеве в результате обстрела российских войск погиб мальчик. Еще трое детей ранены.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко и выразил ненависть к президенту страны-агрессору Владимиру Путину.

"Путин – убийца! Сдохни, т*арь!" – он написал.

По данным военного корреспондента Андрея Цаплиенко, российские диверсанты нанесли метки корректировки огня на детскую больницу "Охмадит" еще 18 февраля, а уже 26 февраля там погиб ребенок в результате обстрела.

Между тем, уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова ранее сообщила, что в Украине за первые 30 часов после нападения страны агрессора погибло трое детей.

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"Убийство детей – это самое страшное преступление, оправдание которому не будет ни в этом, ни в том мире", – подчеркнула Денисова.

Кроме того, в Ахтырке в Сумской области 26 февраля в больнице скончалась 7-летняя девочка. Ребенок был ранен при обстреле российскими оккупантами детского сада "Солнышко" 25 февраля.

Напомним, 25 февраля был атакован военный аэродром в Миргороде. Там было несколько точечных ударов с воздуха.

Также 25 февраля, в Чернигове 2 снаряда попали в здание СБУ. Оно воспламенилось.

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