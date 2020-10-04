В Киеве водитель маршрутки насмерть сбил пешехода

Водитель маршрутки на проспекте Свободы сбил трех человек, один из них погиб.
В воскресенье, 4 октября, в Киеве на проспекте Свободы произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.
Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
По информации, маршрутка №465 сбила трех человек. Сообщается, что один человек погиб.
"В Киеве на Свободы водитель 465 маршрутки сбил 3 человека. Один остаётся под маршруткой. Признаков жизни не подаёт", - сказано в сообщении.
На месте аварии работают правоохрантели.
В настоящее время подробности ДТП уточняются.
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Автор: Адриана Бубновская