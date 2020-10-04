В Киеве водитель маршрутки насмерть сбил пешехода

В Киеве маршрутка сбила насмерть человека / скриншот dtp.kiev.ua

В воскресенье, 4 октября, в Киеве на проспекте Свободы произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

По информации, маршрутка №465 сбила трех человек. Сообщается, что один человек погиб.

"В Киеве на Свободы водитель 465 маршрутки сбил 3 человека. Один остаётся под маршруткой. Признаков жизни не подаёт", - сказано в сообщении.

На месте аварии работают правоохрантели.

В настоящее время подробности ДТП уточняются.