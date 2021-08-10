В Киеве врач без денег отказал в срочной помощи ребенку: подробности скандала

Скорая помощь / УНИАН

В Киеве 4 августа случился вопиющий случай с врачем и пациентом в Оболонском районе столицы. Ребенку стало плохо и скорая по телефону отправила к ближайшему дежурному лору в Киев, но врач оказывать помощь отказался.

Как передает ТСН, в Буче, где проживает семья, в 21:00 очередных отоларингологов не было, а потому скорая направила их в Киев.

"На Богатырскую. Больница номер 1. Там врач сказал, что без направления нас не примет. А потом добавил, что мы не из Киева. А потом говорит, что осмотр будет стоить 300 грн", — вспоминает женщина.

Женщина позвонила на горячую линию Минздрава. После долгих препирательств врач таки осмотрел парня и направил в "Охматдет".

Журналисты прибыли в больницу, где работает врач, чтобы пообщаться с ним. Однако отоларинголог отказался что-либо комментировать.

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"За неоказание медицинской помощи установлена уголовная ответственность. Требование врачей оплатить средства — это нарушение уголовного закона. Есть уголовная статья. Наказание — 1700 грн или до двух месяцев исправительных работ. Хуже будет то, что такой врач будет уволен скорее всего", - говорит адвокат Лаврентий Царук.

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Как отмечает специалист, сразу нужно звонить на "102". С этого момента начинается уголовное внедрение, регистрируется заявление.

В критической ситуации мать мальчика этого не сделала, но уже сейчас написала жалобу в Минздрав и Национальную службу здоровья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Боярке (Киевская область) возле отделения реанимации скончалась 53-летняя Светлана Гончар. У женщины был сердечный приступ, она была в тяжелом состоянии, но врачи отказались принимать пациентку.

По словам родных женщины, за несколько дней до этого к ней отказалась приехать "скорая", хотя у женщины были признаки инсульта. Светлану Гончар родственники привезли в реанимацию сами.

Женщина умерла 25 октября под отделением реанимации фактически на руках у своего мужа.