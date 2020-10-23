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В столичных вузах продлили дистанционное обучение

23 октября 2020, 20:33

Пресс-служба КНУ им. Шевченко сообщила, что распоряжение о продлении сроков дистанционки подписал ректор вуза.

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Киевские вузы продлили дистанционку / фото: mignews.com.ua

Киевские вузы, которые уже сидят на дистанционном обучении, вновь продлили сроки онлайн-обучения.

Как пишет пресс-служба Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, студентам уже было объявлено о том, что дистанционка продлится как минимум до 15 ноября.

Распоряжение о продлении сроков дистанционки подписал ректор вуза. Он обязал деканов факультетов, директоров институтов, колледжей, лицея продлить с 23 октября 2020 года до 15 ноября 2020 года обучение с использованием технологий дистанционного обучения.

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В другом престижном вузе, в Киевском политехническом институте, объявили, что пары в онлайн режиме будут проходить до конца 2020 года.

Пресс-служба студсовета КПИ в Telegram-канале сообщила, что дистанционный формат обучения продлен до конца семестра для студентов первых и старших курсов из-за продления карантина в Украине до 31 декабря.

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