В столичных вузах продлили дистанционное обучение

Пресс-служба КНУ им. Шевченко сообщила, что распоряжение о продлении сроков дистанционки подписал ректор вуза.
Киевские вузы, которые уже сидят на дистанционном обучении, вновь продлили сроки онлайн-обучения.
Как пишет пресс-служба Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, студентам уже было объявлено о том, что дистанционка продлится как минимум до 15 ноября.
Распоряжение о продлении сроков дистанционки подписал ректор вуза. Он обязал деканов факультетов, директоров институтов, колледжей, лицея продлить с 23 октября 2020 года до 15 ноября 2020 года обучение с использованием технологий дистанционного обучения.
Читайте такжеМаски на входе и новые запреты: утвержден порядок работы школ и вузов с 1 сентября
В другом престижном вузе, в Киевском политехническом институте, объявили, что пары в онлайн режиме будут проходить до конца 2020 года.
Пресс-служба студсовета КПИ в Telegram-канале сообщила, что дистанционный формат обучения продлен до конца семестра для студентов первых и старших курсов из-за продления карантина в Украине до 31 декабря.
Карантин в школах и детсадах: последние новости
- В Минобразования рассказали, закроют ли детские сады из-за Covid-19. По словам Шкарлета, если в дошкольном учреждении у кого-то обнаруживают китайский коронавирус Covid-19, то группа либо весь детский сад должны уйти на двухнедельный карантин.
- Врач объяснил необходимость жесткого карантина. Основная передача коронавируса в семьях происходит через детей, подчеркнул Борис Бриль.
- В Украине отменили обязательное ВНО по украинскому языку и литературе. Сдавать тест будут абитуриенты, которые планируют поступать на профильные специальности.