В Кременчуге смонтировали завод для "Большой стройки" моста через Днепр

Бетонный завод, который будет обслуживать возведение моста через Днепр в Кременчуге по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", смонтирован на 100%, а подрядчик провел испытания всех систем.

Об этом сообщает в Facebook Укравтодор.

Параллельно на левом берегу Днепра строится пирс, который будет принимать суда с грузами для нужд строительства. Сейчас завершено устройство всех 87 труб длиной 14 метров.

Планируется обустроить два пирса на обоих берегах.

"Вскоре ожидаем прибытия из Турции очередной партии флота в г. Кременчуг (баржа, кран, материалы для устройства пилонов на воде)", — говорится в сообщении Укравтодора.

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На строительной площадке работают 129 специалистов, из которых почти половина турецкие строители и инженеры.

Кременчугский мост является одним из мегапроектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Сейчас пересечь Днепр в пределах Кременчуга можно только по Крюковскому мосту, который построен почти 150 лет назад и находится в предаварийном состоянии. Ближайшие мосты, соответствующие современным реалиям, расположены в радиусе 500 км от города.

Ранее сообщалось, что бетонный завод для строительства Кременчугского моста будет производить 160 м³ уплотненного бетона в час на итальянском оборудовании.