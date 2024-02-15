В Кремле шантажируют США и Украину "долгой войной"

Накануне появилась информация, что Путин предлагал США "заморозить" войну с Украиной, но получил "отпор".

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Кремль пытается "продавить" в массы тему переговоров с Украиной / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Главред

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков на фоне слухов о провалившийся коммуникации с Белым домом пригрозил миру "затяжной" войной с Украиной.

В комментарии пропагандистам он нашел причину - якобы "участие" Соединенных Штатов в российско-украинской войне.

При этом Песков уверен, что "вовлеченность" США в "конфликт" в Украине "не изменит ход" военной агрессии России.

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"США напрямую вовлечены в "конфликт" в Украине, это может затянуть спецоперацию (так россияне завуалированно называют войну против Украины - Главред), но не изменить ее ход. "Специальная военная операция" будет идти до выполнения всех ее целей", - пригрозил Песков.

Переговоры с Россией

В интервью скандальному трамповскому пропагандисту Такеру Карлсону Путин заявил, что он якобы готов к переговорам по войне в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".

"Мы же не отказывались никогда от переговоров. Мы все время слышим: готова ли Россия, готова ли? Да мы не отказывались! Они же [Украина] публично отказались. Ну что ж, пусть отменяет свой декрет и вступает в переговоры. Мы не отказывались никогда", - заявил диктатор.

Затем появилась информация, что Путин через посредников предлагал США заморозить российско-украинскую войну, однако получил от Вашингтона "отпор".

В Институте изучения войны ранее объясняли, что любое прекращение огня на войне в Украине пойдет на пользу стране-агрессору России. Российские призывы к украинскому "нейтралитету" - это требования, чтобы Украина внесла изменения в свою Конституцию, чтобы исключить обязательства по вступлению в НАТО или Европейский Союз.

Аналитики добавили, что Путин стремится к тому, чтобы ослабить Альянс до такой степени, что он был бы не в состоянии сдерживать или победить будущую российскую агрессию в Восточной Европе.

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