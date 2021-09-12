В Крыму любительница экстрима с ребенком устроила фотосессию на краю скалы

В Крыму пара уселась на краю скалы для фото / Фото: Крым.Реалии

В анексированном Крыму девушка устроила фотосессию с ребенком на вершине горы - они позировали на краю скалы, пишут местные СМИ.

На записи видно, что мать с маленьким сыном позируют над обрывом. Они оба сидят на краю скалы, свесив ноги вниз.

Кто именно эта инстаблогерша не сообщается. Однако видео разошлось по социальным сетям, вызвав негодование. Пользователи писали, что инстаблогерша поступила неразумно, рискуя своей жизнью и ребенка, ради красивых кадров.

Напомним, ранее, 1 марта нынешнего года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, полуостров на законных основаниях воссоединился с РФ.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, документ будет находиться в общем доступе, также его переведут на английский язык и отправят союзникам Украины.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский по случаю седьмой годовщины так называемого "референдума" в Крыму подчеркнул, что Украина объединяет мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть полуостров.