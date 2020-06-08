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Издевательства оккупантов: у порта Керчи появились большие проблемы

8 июня 2020, 22:30

Порт теряет возможности по приемке более грузоподъемных судов.

Керченский пролив
У порта в Керчи появились проблемы / beztabu.net

Новости Крыма - менее чем за год подходной канал Керченского порта в аннексированном Крыму обмелел на 20 сантиметров.

Капитания порта уменьшила разрешенную максимальную осадку судов, передает Керчь.ФМ.

Новое распоряжение, датированное 15 мая 2020 года, определяет максимальную осадку кораблей в 5,1 метра. Предыдущее, которое действовало с 27 июня 2019 года, устанавливало осадку в 5,3 метра.

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При этом в январе-2019 разрешенная осадка становила 4,9 метра. С января по июнь 2019 года произошло увеличение глубины канала на 40 сантиметров. Журналисты предположили, что для этого под портом могли проводиться дноуглубительные работы.

"На данный момент наверняка можно говорить о том, что канал теряет глубину, а порт теряет возможности по приемке более грузоподъемных судов", – сказано в сообщении.

Добавим, Керченский подходной канал находится в Керченской бухте и соединяет Керчь-Еникальский канал и Керченский Торговый порт. С Керченского подходного канала можно повернуть на Керченский Рыбный порт.

Засуха в Крыму

Как ранее писал Главред, в Крыму зафиксирована сильнейшая засуха за последние 150 лет, которая спровоцировала на полуострове настоящее бедствие. Аномалия привела к тому, что полностью пересохли верховья Белогорского водохранилища.

Напомним, спикер "парламента" аннексированного Россией Крыма Владимир Константинов скептически оценил идею возобновления поставок воды из Украины.

Керченская переправа Керченский пролив новости Крыма
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