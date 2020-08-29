В Крыму резко ограничили подачу воды

Засуха оставила Крым без воды / Фото: Reuters

В Симферополе и еще в 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов резко начали ограничивать подачу воды, причем данные нововведения являются только первым этапом.

Как сообщает ресурс Крым.Реалии, пророссийскому Министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма выделили финансовую помощь из Кремля для преодоления последствий засушливого лета.

Уточняется, что из резервного фонда выделили 200 млн рублей (около 2,7 млн долларов) на сокращение потерь воды в распределительной сети. В Крыму уже отчитались, что средства планируют направить на "непредвиденные расходы для проведения мероприятий, направленных на сокращение потерь воды".

Комментируя критическую ситуацию, глава предприятия Вода Крыма Владимир Баженов сказал, что засуха на полуострове "превзошла все ожидания". На полуострове напомнили, что Украина отказалась поставлять воду, поэтому в Симферополе ее уже начали подавать по графику. Вскоре подобные экстренные меры будут вынуждены учредить и в других городах.

Читайте такжеНазвана причина отказа Тихановской назвать Крым украинскимКак известно, до 2014 года около 85% потребностей жителей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла из Украины. Однако после российской аннексии Крыма поставки воды были прекращены.

Ранее представитель Зеленского в Крыму сделал заявление о том, что Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды на аннексированный полуостров.

Тем временем глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук акцентировал внимание на том, что подобные вопросы должно решать государство, которое оккупировало данную территорию. Украина будет готова поставлять воду в захваченный Крым только при условии гуманитарной катастрофы на полуострове.