В Крыму стремительно сокращаются запасы пресной воды

В Крыму сократились запасы пресной воды / УНИАН

На конец ушедшего года запасы пресной воды в оккупированном Крыму составили 31,3 млн кубометров, что на 61,67 млн кубометров меньше, чем год назад.

Только за месяц запасы воды сократились на 5,364 млн куб., сообщается на сайте Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как отмечают крымские метеорологи, "декабрь и январь - месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года, но в декабре, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор".

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Так, в бассейнах рек Кучук-Карасу, Черная, Салгир осадков выпало в объеме 12-15% от нормы, в бассейнах рек, расположенных на Южном берегу Крыма, осадков было - 42-50% от нормы, в бассейнах других рек - 24 -40% от нормы. Незначительным было и количество осадков, выпавших в Крымских горах - от 27 до 40% от нормы.

"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн куб. м составил: Белогорск - 0,475, Симферопольское - 0,302, Счастливое - 0,108. В Партизанское и Чернореченское водохранилище приток воды отсутствовал", - говорится в отчете.

Засуха в Крыму