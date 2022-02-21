В "ЛДНР" перебрасывают сотни наемников: в РФ рассказали, где вербуют боевиков

О прибытии 400 "добровольцев" из России в "ЛДНР" пишут росСМИ со ссылкой на боевиков.
На оккупированную Россией территорию Донбасса прибывают сотни наемников, которые пополняют ряды боевиков.
О прибытии 400 "добровольцев" из России в "ЛДНР" пишут росСМИ со ссылкой на боевиков.
Кроме того, на территорию "ЛДНР" прибыла группа "добровольцев" из аннексированного Крыма. Группу возглавляет координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко, рассказал наемник РИА Новости.
"Передовая группа добровольцев из Крыма уже на Донбассе", - заявил он.
Группу возглавил сам Козенко и "атаман Черноморского казачьего войска" Антон Сироткин.
Ранее сообщалось, что в Донецк прибыли наёмники ЧВК Вагнера, которые совместно с российскими спецслужбами должны произвести подрыв жилых домов, чтобы обвинить в теракте Украину.
"По данным разведки, в целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов", - говорится в сообщении ОТГ Восток.
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