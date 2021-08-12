В Луцке 19-летний парень в СИЗО убил мужчину, который отрубил жене голову

Мужчину убили в СИЗО / hromadskeradio.org

В СИЗО Луцка 19-летний ранее судимый парень расправился с 62-летним мужчиной, которого подозревали в жестоком убийстве бывшей жены и дочери.

"Следствие считает, что днем 9 августа 2021 между двумя мужчинами, которые находились в СИЗО в одной камере, возник конфликт, в ходе которого молодой человек нанес потерпевшему травмы, приведшие к смерти", — говорится в сообщении Волынской областной прокуратуры.

В убийстве 62-летнего мужчины подозревают 19-летнего жителя одного из сел Ковельского района. Сообщается, что он был ранее судим. Парню уже объявили подозрение по ч.2 ст. 121 УК Украины.

Отметим, о смерти мужчины стало известно 11 августа. Как сообщали в Нацполиции Волынской области, кроме умершего в камере находилось еще четверо заключенных.

Сообщалось, что телесные повреждения мужчине никто не наносил.

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"Все они опрошенные следователями. Было установлено, что телесные повреждения ему никто не наносил", — рассказал главный специалист сектора коммуникации Нацполиции области Олег Плазовский.

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Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 гривен штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

21 июля Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения - 60 суток под стражей без права залога.