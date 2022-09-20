В Луганске уничтожили 'депутата ЛНР': в Сети рассказали о следе ФСБ

В Луганске ликвидирован боевик Олег Попов / t.me/kazansky2017

В Луганске, оккупированном российскими захватчиками, был уничтожен "депутат" "ЛНР", "председатель комитета народного совета по вопросам государственной безопасности и обороны" псевдореспублики Олег Попов.

Об этом в Telegram рассказал известный украинский блогер Денис Казанский.

"С "депутатом ЛНР" Олегом Поповым случилось что-то нехорошее", - иронически написал он.

Вместе с тем в пророссийских ресурсах распространяется версия о том, что Попов был ликвидирован.

Отмечается, что покушение на Попова было совершено в ночь на понедельник, 19 сентября. При этом оккупанты попытались эту информацию скрыть.

Вместе с тем в отдельных Telegram-каналах террористов не исключают, что Попов был уничтожен по заказу спецслужбы РФ.

"Олег Попов, депутат ЛНР был убит спецслужбами ВС РФ под шумок с генпрокурором ЛНР. Убирают неугодных, которые боролись с коррупцией в республике", – пишут в комментариях.

/ t.me/kazansky2017

Напомним, ранее в Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".

В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко. Отмечается, что взрыв прогремел прямо в его кабинете.

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