В Луганске уничтожили 'депутата ЛНР': в Сети рассказали о следе ФСБ

В пророссийских ресурсах распространяется версия о том, что Олег Попов был ликвидирован.
В Луганске, оккупированном российскими захватчиками, был уничтожен "депутат" "ЛНР", "председатель комитета народного совета по вопросам государственной безопасности и обороны" псевдореспублики Олег Попов.
Об этом в Telegram рассказал известный украинский блогер Денис Казанский.
"С "депутатом ЛНР" Олегом Поповым случилось что-то нехорошее", - иронически написал он.
Вместе с тем в пророссийских ресурсах распространяется версия о том, что Попов был ликвидирован.
Отмечается, что покушение на Попова было совершено в ночь на понедельник, 19 сентября. При этом оккупанты попытались эту информацию скрыть.
Вместе с тем в отдельных Telegram-каналах террористов не исключают, что Попов был уничтожен по заказу спецслужбы РФ.
"Олег Попов, депутат ЛНР был убит спецслужбами ВС РФ под шумок с генпрокурором ЛНР. Убирают неугодных, которые боролись с коррупцией в республике", – пишут в комментариях.
Напомним, ранее в Луганске, захваченном российскими оккупантами, прогремел взрыв в здании "генеральной прокуратуры" террористической "ЛНР".
В результате взрыва погиб "генпрокурор" "ЛНР" Сергей Горенко. Отмечается, что взрыв прогремел прямо в его кабинете.
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