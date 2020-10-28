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В МИД рассказали, стоит ли ждать пересмотра Минских соглашений

28 октября 2020, 15:02

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба очертил перспективу пересмотра Минских соглашений и изменения Нормандского формата.

МИД
В МИД рассказали, стоит ли ждать пересмотра Минских договоренностей / УНИАН

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил против пересмотра Минских договоренностей и Нормандского формата ‒ ради урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Об этом главный украинский дипломат рассказал в интервью агентству Интерфакс-Украина. По мнению Кулебы, пересмотр Минских соглашения является очень рискованным способом действий.

"Если мы будем подходить к действующим Минским договоренностям, как к чему-то, что высечено в камне, тогда ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решения внутри имеющихся договоренностей. Написание новых договоренностей является очень рискованным путем и не является эффективным способом решения проблемы", — сказал он.

По словам Кулебы, на данный момент все страны Нормандского формата (Украина, Германия, Франция и Россия) не готовы менять "Минск-2" на принципиально новый "Минск-3". Министр также добавил ‒ в настоящее время нет целесообразности менять формат переговоров. Однако это не значит, что официальный Киев не будет привлекать других игроков в этот процесс ‒ в первую очередь страны Евросоюза и США.

"Я не вижу сейчас целесообразности изменять нормандский формат, так как он функционирует. Трудно, он никогда не функционировал легко и бодро, но он есть, и в этом круге нужно договариваться. Но это не значит, что мы не привлекаем других игроков для того, чтобы способствовать этим договоренностям", — подытожил Кулеба.

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Война на Донбассе - что было ранее:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому информагентству Demirören заявлял - войну на Донбассе можно закончить уже в ближайшее время ‒ но ее окончание зависит от позиции исключительно от позиции Кремля.
  • В то же время руководитель страны отмечал - если нормандский формат (Украина, Россия, Германия и Франция) для урегулирования конфликта не будет работать, то Киев будет думать о новом плане для разрешения противостояния.

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