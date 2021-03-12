В Минсоцполитики признались, кому "не светят" субсидии

В Минсоцполитики поведали, кому не светят субсидии / ukrjurist.com.ua

В Минсоцполитики поведали, кому из украинцев не стоит рассчитывать на получение субсидий. Кроме должников по коммунальным услугам и по алиментам, министр Марина Лазебная назвала еще несколько категорий лиц, которым субсидия не "светит".

Кому субсидию не дадут:

Субсидию не получат лица, сдающие свое имущество в аренду и при этом не декларирующие своих доходов.

Не получат помощи от государства также граждане, которые мене чем за год до обращения за субсидией приобрели земельных участок или жилище на сумму, превышающую 50 тысяч гривен. То же самое касается и других покупок на сумму свыше 50 000 гривен.

Не положена субсидия также владельцам автомобилей, выпущенных с конвейера менее 5 лет назад.

Не дадут помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг также тем, кто задолжал за эти самые услуги более 340 гривен.

Субсидия также не назначается семье, в составе которой есть несовершеннолетние граждане, которые более трех месяцев не платили ЕСВ и при этом не трудятся за границей официально. Правда в этом случае предусмотрены исключения для тех, кто находится за границей на учебе, на лечении или по уходу за ребенком.

Не назначают также субсидии гражданам, обитающим в квартирах площадью свыше 130 квадратных метров и домах, площадь которых превышает 230 квадратных метров. Но в этом случае также предусмотрены исключения для многодетных семей, а также детдомов семейного типа и приемных семей.

Не дадут субсидии также семье, в которой есть должник по алиментам.

Однако Марина Лазебная отметила, что все многообразие жизненных ситуаций нельзя втиснуть в рамки нормативных актов. Поэтому в некоторых случаях вопрос о назначении субсидии могут рассматривать в индивидуальном порядке. В таких случаях вопрос о предоставлении помощи будут рассматривать специальные комиссии.

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