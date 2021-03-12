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В Минсоцполитики признались, кому "не светят" субсидии

12 марта 2021, 20:00
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Министр соцполитики Марина Лезабная рассказала, кому не положены выплаты субсидий, кроме должников по алиментам и за жилищно-коммунальные услуги.

счетчик, субсидия, платеж, ЖКХ
В Минсоцполитики поведали, кому не светят субсидии / ukrjurist.com.ua

В Минсоцполитики поведали, кому из украинцев не стоит рассчитывать на получение субсидий. Кроме должников по коммунальным услугам и по алиментам, министр Марина Лазебная назвала еще несколько категорий лиц, которым субсидия не "светит".

Кому субсидию не дадут:

  • Субсидию не получат лица, сдающие свое имущество в аренду и при этом не декларирующие своих доходов.
  • Не получат помощи от государства также граждане, которые мене чем за год до обращения за субсидией приобрели земельных участок или жилище на сумму, превышающую 50 тысяч гривен. То же самое касается и других покупок на сумму свыше 50 000 гривен.
  • Не положена субсидия также владельцам автомобилей, выпущенных с конвейера менее 5 лет назад.
  • Не дадут помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг также тем, кто задолжал за эти самые услуги более 340 гривен.
  • Субсидия также не назначается семье, в составе которой есть несовершеннолетние граждане, которые более трех месяцев не платили ЕСВ и при этом не трудятся за границей официально. Правда в этом случае предусмотрены исключения для тех, кто находится за границей на учебе, на лечении или по уходу за ребенком.
  • Не назначают также субсидии гражданам, обитающим в квартирах площадью свыше 130 квадратных метров и домах, площадь которых превышает 230 квадратных метров. Но в этом случае также предусмотрены исключения для многодетных семей, а также детдомов семейного типа и приемных семей.
  • Не дадут субсидии также семье, в которой есть должник по алиментам.

Однако Марина Лазебная отметила, что все многообразие жизненных ситуаций нельзя втиснуть в рамки нормативных актов. Поэтому в некоторых случаях вопрос о назначении субсидии могут рассматривать в индивидуальном порядке. В таких случаях вопрос о предоставлении помощи будут рассматривать специальные комиссии.

Напомним, ранее сообщалось:

  • В конце сентября 2020 в Кабмине перенаправили 756,9 млн гривен, которые были предусмотрены государственным бюджетом на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, на реабилитацию людей с инвалидностью.
  • В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.
  • До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.

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