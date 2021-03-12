В Минсоцполитики признались, кому "не светят" субсидии

Министр соцполитики Марина Лезабная рассказала, кому не положены выплаты субсидий, кроме должников по алиментам и за жилищно-коммунальные услуги.
В Минсоцполитики поведали, кому из украинцев не стоит рассчитывать на получение субсидий. Кроме должников по коммунальным услугам и по алиментам, министр Марина Лазебная назвала еще несколько категорий лиц, которым субсидия не "светит".
Кому субсидию не дадут:
- Субсидию не получат лица, сдающие свое имущество в аренду и при этом не декларирующие своих доходов.
- Не получат помощи от государства также граждане, которые мене чем за год до обращения за субсидией приобрели земельных участок или жилище на сумму, превышающую 50 тысяч гривен. То же самое касается и других покупок на сумму свыше 50 000 гривен.
- Не положена субсидия также владельцам автомобилей, выпущенных с конвейера менее 5 лет назад.
- Не дадут помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг также тем, кто задолжал за эти самые услуги более 340 гривен.
- Субсидия также не назначается семье, в составе которой есть несовершеннолетние граждане, которые более трех месяцев не платили ЕСВ и при этом не трудятся за границей официально. Правда в этом случае предусмотрены исключения для тех, кто находится за границей на учебе, на лечении или по уходу за ребенком.
- Не назначают также субсидии гражданам, обитающим в квартирах площадью свыше 130 квадратных метров и домах, площадь которых превышает 230 квадратных метров. Но в этом случае также предусмотрены исключения для многодетных семей, а также детдомов семейного типа и приемных семей.
- Не дадут субсидии также семье, в которой есть должник по алиментам.
Однако Марина Лазебная отметила, что все многообразие жизненных ситуаций нельзя втиснуть в рамки нормативных актов. Поэтому в некоторых случаях вопрос о назначении субсидии могут рассматривать в индивидуальном порядке. В таких случаях вопрос о предоставлении помощи будут рассматривать специальные комиссии.
Напомним, ранее сообщалось:
- В конце сентября 2020 в Кабмине перенаправили 756,9 млн гривен, которые были предусмотрены государственным бюджетом на субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг, на реабилитацию людей с инвалидностью.
- В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.
- До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.
Автор: Екатерина Трохимчук