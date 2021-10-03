УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минздраве пояснили, кто из педагогов находится "под бдительным контролем"

3 октября 2021, 02:16
Прослушать новость
Остановить

Больше всего привитых педагогов в Киеве, а также в Сумской, Черкасской, Луганской, Донецкой областях.

Учительница
В Украине все больше учителей делают прививки / Фишки

В нашей стране существенно ускорилась вакцинация от коронавируса среди педагогов, именно поэтому на дистанционной форме обучения сейчас находится на четверть меньше школ, чем на прошлой неделе, рассказала в эфире Сніданка с 1+1 заместитель министра образования Вера Рогова.

По ее словам, ежедневно Минобразования собирает информацию о COVID-прививках среди педагогов. Поэтому ситуация с количеством вакцинации в стране улучшилась.

"В минувшую пятницу было более 4600 заведений на дистанционном обучении, то сегодня таких школ 3300", - говорит Рогова.

Больше всего привитых педагогов в Киеве, а также в Сумской, Черкасской, Луганской, Донецкой областях. Меньше всего - в Винницкой и Одесской областях, а также на Западе.

Кроме того, сейчас "под бдительным контролем" шесть регионов - это Волынь, Прикарпатье, Львовская, Винницкая, Одесская и Херсонская области, где на дистанционном обучении сейчас находится более 40% школ.

Реклама

Что известно о штамме Дельта

"Дельту" впервые обнаружили в Индии. У штамма две ключевых мутации внешней "спайковой" части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека. ВОЗ ранее признала его "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные "Дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

По последним данным Минздрава, в Украине уже выявлено 958 случаев коронавируса, который вызван штаммом "Дельта".

viber
учителя школы вакцины коронавирус вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве пояснили, кто из педагогов находится "под бдительным контролем"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на день Веры, Надежды, Любви 30 сентября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на день Веры, Надежды, Любви 30 сентября: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп на 2 октября 2021 для всех знаков Зодиака: вещие сны, денежные потери, судьбоносная встречаГороскоп на 2 октября 2021 для всех знаков Зодиака: вещие сны, денежные потери, судьбоносная встреча Как Украина прозевала сделку России и Венгрии по газу, и какие будут "ягодки"Как Украина прозевала сделку России и Венгрии по газу, и какие будут "ягодки" Отопительный сезон 2022: когда начнется и какими будут тарифыОтопительный сезон 2022: когда начнется и какими будут тарифы Без Майдана белорусов перестреляют по одиночке, и Зельцер тому примерБез Майдана белорусов перестреляют по одиночке, и Зельцер тому пример

Последние новости

02:16

В Минздраве пояснили, кто из педагогов находится "под бдительным контролем"

01:38

Саакашвили рассказал, как попал в Грузию перед задержанием Видео

00:51

"Покупки считаем не деньгами, а гонорарами": Кухар рассказала о шопоголизме и зависти коллег

00:19

Гороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещания Видео

02 октября, суббота
23:55

Зеленский загадочно высказался об идее баллотироваться на второй срок

Реклама
23:54

Украину накроет мощный антициклон: синоптики назвали сроки еще одного бабьего лета Видео

23:27

Во Львове роженица скончалась от COVID: сердце остановилось после смерти ребенка Видео

22:36

Укрзализныця угодила в громкий скандал с "бездомными" пассажирами

22:04

В Минздраве рассказали об опасности вируса папилломы человека

21:09

Выяснилось, когда украинцы смогут голосовать на выборах онлайн

20:35

Ляшко назвал сроки производства первой украинской вакцины от коронавируса Видео

20:34

Выборы в Грузии: обнародованы первые результаты экзит-полов

20:04

В Грузию прибыли мать и сын Саакашвили Видео

20:00

Самая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снег Фото Видео

19:59

Мендель похвасталась "шабашем" и устроила смелую фотосессию, показав неожиданное тату

19:31

Отставка Разумкова: почему это никак не повлияет на политические расклады мнение

18:50

"Не хватает опыта": Зеленский выдвинул претензии "слугам народа" и назвал их троечниками Видео

18:34

В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

18:25

В Киеве состоялась выучка "тотальное сопротивление"

17:55

Прицеп задавил 9-летнего мальчика: под Одессой катание детей на тракторе закончилось трагедией

Реклама
17:35

Саакашвили грозит экстрадиция: в Тбилиси объяснили, как экс-президент попал в Грузию Видео

16:56

"Ногу собирают": Шефир рассказал о состоянии водителя, раненого во время покушения Видео

16:22

Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт" Видео

15:54

Ясько ответила на хейт после признания о романе с Саакашвили Видео

15:40

Как часто можно красить волосы и почему Видео

15:22

Съезд в Трускавце: Зеленский прибыл на форум, "слуги" собрали подписи за отставку Разумкова Видео

14:54

Венедиктова заявила, что против Порошенко открыто много уголовных дел Видео

14:53

В Мариуполе мужчина на глазах у ребенка зарезал нового мужа своей бывшей и похитил 9-летнюю дочь Видео

14:49

Задержание Саакашвили: Киев требует допуска консула, в Тбилиси ответили Видео

13:36

"Покупал украшения в кредит": Кухар раскрыла, как Стоянов завоевал ее сердце

13:32

Лежала без сознания в гараже: под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

12:43

"Слуга народа" Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца Видео

12:16

"Он гражданин Украины": Кулеба заявил, что МИД окажет поддержку Саакашвили Видео

12:13

Нападение на копов в Чернигове: один капитан полиции погиб, второй - в реанимации

11:38

Письмо из грузинской тюрьмы: Саакашвили обвинил Путина в своем задержании Видео

11:02

Сначала в утробе погиб малыш, через полчаса - мать: во Львове умерла роженица с подтвержденным COVID

10:51

Киевлянам не удастся избежать вакцинации от коронавируса - Кличко

10:40

"Украинцы будут умирать дома": врач объяснил, чем грозит промедление с введением локдауна Видео

10:19

Гороскоп на 2 октября 2021 для всех знаков Зодиака: вещие сны, денежные потери, судьбоносная встреча Видео

10:11

Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие Видео

Реклама
10:10

Тела двух маленьких девочек и мальчика обнаружила бабушка: 26-летняя полячка задушила троих детей

09:51

Бритни Спирс освободилась от опеки отца и полностью разделась - пикантные фото

09:28

Начало октября порадует теплом: синоптик дал детальный прогноз погоды в Украине на выходные Видео

08:56

23-летний украинец трагически погиб в Польше

08:17

Коронавирус в Украине 2 октября: за сутки - почти 12 тыс. новых больных, жертв - более 200

08:06

В Украине цены на газ перешагнули отметку в 30 гривен: поставщики обнародовали тарифы на октябрь

07:45

"ДНР" получила подлый удар в спину от братской России мнение

07:34

"Единая военная база с РФ": Лукашенко рассказал, как его защитит Путин в случае внешней агрессии

07:10

Покровская суббота в октябре 2021: когда, что нельзя и можно делать в этот день, молитва

06:30

Неудобный Разумков: почему Слуга народа инициировала отставку спикера Рады мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять