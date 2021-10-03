В Минздраве пояснили, кто из педагогов находится "под бдительным контролем"

В Украине все больше учителей делают прививки / Фишки

В нашей стране существенно ускорилась вакцинация от коронавируса среди педагогов, именно поэтому на дистанционной форме обучения сейчас находится на четверть меньше школ, чем на прошлой неделе, рассказала в эфире Сніданка с 1+1 заместитель министра образования Вера Рогова.

По ее словам, ежедневно Минобразования собирает информацию о COVID-прививках среди педагогов. Поэтому ситуация с количеством вакцинации в стране улучшилась.

"В минувшую пятницу было более 4600 заведений на дистанционном обучении, то сегодня таких школ 3300", - говорит Рогова.

Больше всего привитых педагогов в Киеве, а также в Сумской, Черкасской, Луганской, Донецкой областях. Меньше всего - в Винницкой и Одесской областях, а также на Западе.

Кроме того, сейчас "под бдительным контролем" шесть регионов - это Волынь, Прикарпатье, Львовская, Винницкая, Одесская и Херсонская области, где на дистанционном обучении сейчас находится более 40% школ.

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Что известно о штамме Дельта

"Дельту" впервые обнаружили в Индии. У штамма две ключевых мутации внешней "спайковой" части вируса, которая прикрепляется к клеткам человека. ВОЗ ранее признала его "вызывающим беспокойство", поскольку он является более заразным.

Вместе с тем вакцины против этого штамма, вероятно, эффективны. Но эпидемиологи в США утверждают, что вакцинированные лица, инфицированные "Дельтой", могут передавать вирус так же легко, как и непривитые.

По последним данным Минздрава, в Украине уже выявлено 958 случаев коронавируса, который вызван штаммом "Дельта".