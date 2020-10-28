В Минздраве рассказали, когда вакцина против гриппа появится в аптеках

600 тысяч доз вакцины поступят в Украину уже в ноябре - Минздрав / УНИАН

Партия вакцин против гриппа в размере 600 тысяч доз может появиться в Украине уже в ноябре.

Об этом Главреду сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос.

В ведомстве отметили, что всего в Украину будет завезено более 650 тысяч доз вакцин от гриппа. В частности, в аптечные сети Украины завезут 4 вида вакцин:

"Ваксигрипп Тетра" (производитель – "Санофи Пастер", Франция, четырехвалентная) - 500 000 доз;

"Инфлювак" ("Абботт Биолоджикалз Б. В.", Нидерланды, трехвалентная) - 45 000 доз;

"Джиси Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, трехвалентная) - 100 000 доз;

"Джиси Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, четырехвалентная) - 20 000 доз.

Также в пресс-службе ведомства уточнили, что Минздрав не определяет стоимость вакцин, а только договаривается об их поставках на международном уровне - на данный момент цена на одну дозу вакцины, как заверили в Минздраве, стартует от 350 гривен.

Читайте такжеВакцинация от гриппа: 3 способа сделать ее эффективнееПомимо этого, Минздрав также планирует поставить в Украину еще 1,5 миллиона доз вакцин против гриппа, предназначенных для людей из группы риска - врачей, учителей, полицейских и пограничников.

Напомним, ранее в Украине стартовала вакцинация от гриппа.