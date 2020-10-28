В Минздраве рассказали, когда вакцина против гриппа появится в аптеках

600 тысяч доз вакцины против гриппа могут появиться в Украине уже в ноябре.
Партия вакцин против гриппа в размере 600 тысяч доз может появиться в Украине уже в ноябре.
Об этом Главреду сообщили в пресс-службе Минздрава в ответ на запрос.
В ведомстве отметили, что всего в Украину будет завезено более 650 тысяч доз вакцин от гриппа. В частности, в аптечные сети Украины завезут 4 вида вакцин:
- "Ваксигрипп Тетра" (производитель – "Санофи Пастер", Франция, четырехвалентная) - 500 000 доз;
- "Инфлювак" ("Абботт Биолоджикалз Б. В.", Нидерланды, трехвалентная) - 45 000 доз;
- "Джиси Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, трехвалентная) - 100 000 доз;
- "Джиси Флю" ("Грин Кросс Корпорейшн", Южная Корея, четырехвалентная) - 20 000 доз.
Также в пресс-службе ведомства уточнили, что Минздрав не определяет стоимость вакцин, а только договаривается об их поставках на международном уровне - на данный момент цена на одну дозу вакцины, как заверили в Минздраве, стартует от 350 гривен.
Читайте такжеВакцинация от гриппа: 3 способа сделать ее эффективнееПомимо этого, Минздрав также планирует поставить в Украину еще 1,5 миллиона доз вакцин против гриппа, предназначенных для людей из группы риска - врачей, учителей, полицейских и пограничников.
Напомним, ранее в Украине стартовала вакцинация от гриппа.