"В мире такого еще не было": РФ выпустила по Украине все виды ракет

Российская ракета / pixabay, topcor.ru

Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине.

"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки", - рассказал спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга.

Он отметил, что противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины и изменил свою тактику.

"Действует с территории Беларуси, территории России, Черного и Каспийского морей, запуская крылатые ракеты и прежде всего поражает гражданские объекты и гибнет мирное население", - рассказал Игнат.

Что касается ракетного вооружения, которое противник применяет, то, по словам представителя Минобороны, РФ перешла прежде всего на ракеты советского производства.

"Много уже идет разговоров о том, что иссякают запасы противника, высокотехнологичных ракет таких, например, как "Калибр". Противник экономит такую ​​высокоценную технику, для того, чтобы угрожать дальше всему миру. Поэтому мы видим такие ракеты как Х-22, Х-39, Х-31, которые все чаще применяются по разным направлениям", - сказал он.

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Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Россия готовит наступление в направлении Славянска и Бахмута Донецкой области. По его мнению, никакие переговоры с Путиным не приведут к результатам. Путина могут остановить только украинские войска.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан считает, что стратегические планы Путина по Украине провалились. По его словам, об этом свидетельствует поражение в битве за Киев и невозможность присоединить украинское государство к РФ. Украинский народ мужественно сражается, поэтому главу Кремля ждут новые неудачи.

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