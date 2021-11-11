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В МВД раскрыли детали спецоперации по задержанию палача "ДНР" Куликовского

11 ноября 2021, 10:29

Ранее Денис Куликовский служил в Донецком городском управлении УМВД Украины в Донецкой области.

Дениса Куликовского на 2 месяца отправили в СИЗО / скриншот

Представителя "ДНР", известного как "Палыч", на 2 месяца отправили под стражу. Правоохранители подозревают его в пытках людей, которых террористы в Донецке держали в так называемой "Изоляции".

Подробности задержания гражданина Дениса Куликовского, известного как "Палыч", сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

"Расследование в отношении этого лица, фамилия которого Куликовский, решением прокуратуры было поручено СБУ. Но весь массив данных по этой преступной организации в течение последних двух лет собирала Национальная полиция Украины. Это большой объем следственных действий был проведен, он закончился результативно. Физически Куликовского задерживали оперативники СБУ", - сообщил Шевченко.

Роль Национальной полиции

Он также рассказал, что в задержании Куликовского огромную роль сыграли сотрудники Нацполиции, благодаря их действиям СБУ получили возможность выйти на задержание Куликовского.

Шевченко также отметил, что правоохранители установили личности 47 террористов, которые входили в преступную организацию.

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"38 человек были полицией допрошены с опознанием. Это те необходимые следственные действия, без которых невозможно было предъявление подозрения и задержания. Были установлены ключевые члены этой преступной организации, их 47 человек. Их можно назвать палачами "МГБ ДНР". Это - застенок. Это террористические спецслужбы, которые ответственны за целый ряд тяжких преступлений", — сказал он.

Читайте такжеДонецкий палач попал в застенки Изоляции: Куликовский дал первый комментарийАртем Шевченко сообщил, что много работы было сделано сотрудниками НПУ Донецкой области. Результатом этой работы стала возможность объявление подозрения Куликовскому.

"Большой объем (расследования - ред.) проводили следователи полиции Донецкой области. Накопившийся материал достаточен для того, чтобы предъявлять подозрение. Наше законодательство предусматривает это делать в заочном режиме. Это было сделано в заочном режиме в отношении Куликовского год назад", - рассказал представитель МВД.

Шевченко также отметил, что в конце октября 2020 года такое подозрение было законно предъявлено Куликовскому, а также другим лицам.

"После того как завершилось следственное действие с предъявлением подозрения, возникли юридические необходимые условия для задержания этих лиц. Полиции стало известно, что одно из этих лиц может находиться на подконтрольной Украине территории. Начался комплекс оперативных действий, которые завершились задержанием Куликовского", — сказал правоохранитель.

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Автор: Сергей Кущ
viber
ДНР СБУ МВД
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