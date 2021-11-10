Ад в Донецке: бывший пленный Изоляции рассказал о зверствах головореза из "ДНР"

Стало известно о жутких пытках в подвалах "ДНР" / Reuters

Под руководством комендатна донецкой тюрьмы Изоляция Дениса Куликовского, которого задержали в Киеве, пленных пытали электрическим током, рассказал блогер и журналист Станислав Асеев.

Как рассказал он в эфире канала, Украина 24 пленные подвергались жестоким избиениям и даже насилию.

"После пыток, которые происходили в подвалах Изоляции, Куликовский ночью напивался, открывал камеры и в лучшем случае просто избивал людей. В худшем - там была отдельная каста так называемых "опущенных"- он, фактически, мог приказать изнасиловать мужчину. Ну и постоянно пользовался своим положением для того, чтобы насиловать женщин и водить их на второй этаж тюрьмы, возвращая к утру", - расскал бывший пленный Изоляции.

По его словам, крики людей Куликовский приказывал заглушать советскими песнями, которые пели сами узники.

"Куликовский пытал заключенных прямо в соседней камере, что возле нас. Когда это происходило - человек сильно кричит. И первые несколько камер он заставлял петь советские песни, в частности "Вставай, страна огромная" - чтобы следующие камеры, как он сам это объяснял, не слышали криков пытаемого", - говорит журналист.

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Он уверен, что как человек, у которого руки по локти в крови, Куликовский понимал, что его рано или поздно убьют свои же, поэтому он при первой же возможности выехал в РФ, а потом, когда появилась возможность, рискнул попасть на подконтрольную территорию Украины.

"Это был выбор между смертью и возможностью немного пожить. И даже в дальнейшем непонятно, что будет с его судьбой. Возможно, в Украине у него будет огромный тюремный срок, и я на это надеюсь. А вот если его затребует на обмен РФ - его ждет медленная и мучительная смерть. Он пройдет через те же вещи, через которые он проводил людей. Поэтому я даже сомневаюсь, что он согласится на обмен", - добавил Асеев.

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Что такое тюрьма Изоляция

Изоляция - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме Изоляция в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица.

По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в Изоляции заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

29 октября 2020 года руководителю Изоляции заочно сообщено о подозрении.

Расследованием установлено, что под руководством Куликовского на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке террористы устроили "базу пыток", где незаконно удерживали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

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