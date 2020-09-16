В Нафтогазе отрапортовали, сколько денег Москва даст Киеву за транзит газа

Андрей Коболев дал оценку - какое количество денег Украина получит от Росии за транспортировку "голубого топлива".
В общей сложности в 2020 году официальный Киев получит 2 млрд долларов США за транзит российского газа в Европу.
Об этом заявил председатель правления государственной компании Нафтогаз Украины Андрей Коболев в интервью журналистке Янине Соколовой.
"Я думаю, в этом году цифра будет близка к $2 млрд", ‒ заявил он.
Как утверждает Коболев, в контракте, который Нафтогаз Украины заключил с российской корпорацией Газпром, закреплен принцип Take-or-Pay ("бери или плати"), который в период экономического кризиса (спровоцированного пандемией китайского коронавируса Covid-19) обеспечит официальному Киеву гарантированный доход от транзита газа.
К слову, согласно последним официальным данным, за период с января по май 2020 года российская государственная газовая корпорация Газпром экспортировала в Евросоюз через газотранспортную систему Украины 20 млрд кубических метров газа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень снизился почти вдвое ‒ на 17,629 млрд кубических метров.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- Руководитель Нафтогаза Украины Андрей Коболев во время онлайн-дискуссии по газовым вопросам заявлял - операции Газпрома по демонтажу труб, по которым к границе Украины подается российский газ – блеф и попытка запугать страны ЕС ликвидацией транзита.
- До этого стало известно, что пост исполнительного директора Нафтогаза Украины покинул Юрий Витренко.