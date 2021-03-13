УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Николаеве чиновник ОГА устроил гонку с полицией и нарвался на неприятности

13 марта 2021, 15:00

Госслужащий был за рулем внедорожника, его "зажали" несколько патрульных машин.

Бурда на внедорожнике пытался скрыться от полицейских
В Николаеве Игорь Бурда на внедорожнике пытался скрыться от полицейских / novosti-n.org

В пятницу, 12 марта, в центре Николаева правоохранители гонялись за автомобилем Range Rover, за рулем которого находился чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уже отреагировал на инцидент и выдвинул требование подчиненному.

Сотрудники полиции подали водителю сигнал об остановке, когда заметили, что он не включил сигнал при повороте, однако после этого внедорожник ускорился, пишет novosti-n.org со ссылкой на сведения патрульных.

Полицейские гонялись за авто по всему центру города около 15 минут, на протяжении этого времени водитель не раз нарушил правила дорожного движения, в частности не останавливался на красный сигнал светофоров.

Чиновника удалось остановить на ул. Никольской в районе пересечения с ул. Соборной – его "зажали" несколько патрульных авто. Бурда пытался решить вопрос с полицейскими, однако его попытка провалилась. Лихач признался, что пил виски, но не захотел проходит тест на содержание алкоголя в крови.

Николаевский чиновник на внедорожнике пытался скрыться от полицейских
В Николаеве чиновник на внедорожнике пытался скрыться от полицейских / novosti-n.org
Николаевский чиновник на Range Rover пытался скрыться от полицейских
Игорь Бурда на Range Rover пытался скрыться от полицейских / novosti-n.org

На чиновника правоохранители составили несколько протоколов, в частности по ст. 130 Кодекс Украины об административных правонарушениях – Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

За такое правонарушение грозит штраф или административный арест на 15 суток с лишением права управлять машиной на протяжении трех лет.

Ким на своей странице в Facebook написал, что в понедельник, 15 марта, ждет от Бурды заявление об увольнении.

"...в понедельник утром жду заявления об увольнении от Игоря Бурды. Надеюсь, что эта ситуация станет уроком для других госслужащих", – подчеркнул председатель ОГА.

Бурда на авто пытался скрыться от полицейских
Игорь Бурда на внедорожнике пытался скрыться от правоохранителей / facebook.com/Burda.Igor.mk
  • Справка. На сайте Единого государственного реестра деклараций есть документ, заполненный от имени Бурды Игоря Владимировича. В декларации говорится, что чиновник – главный специалист Управления капитального строительства Николаевской ОГА.
  • Бурда осенью 2020 года на местных выборах баллотировался в депутаты Николаевского горсовета от партии Слуга народа.
новости Николаева Игорь Бурда Виталий Ким
Сейчас вы просматриваете новость «В Николаеве чиновник ОГА устроил гонку с полицией и нарвался на неприятности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
На Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИНа Херсонщине рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка – СМИ На Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницуНа Херсонщине нашли мертвой пропавшую школьницу В Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на ХерсонщинеВ Сети указали на нестыковки в деле о гибели ребенка на Херсонщине Пекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализации Мотор СичиПекин поставил Киеву условие в ответ на планы национализации Мотор Сичи Появились подробности убийства 7-летней девочки на ХерсонщинеПоявились подробности убийства 7-летней девочки на Херсонщине

Последние новости

15:26
В новом рейтинге богатейших украинцев произошло внезапное изменение
15:26
Гороскоп на 14 марта для всех: неоценимая услуга и потеря ценности Видео
15:25
Климкин заявил, что Украина должна готовиться воевать на территории РФ Видео
15:00
В Николаеве чиновник ОГА устроил гонку с полицией и нарвался на неприятности
14:57
В Украине обновили зоны карантина: где высокий уровень госпитализации Видео
Реклама
14:36
Украинцам рассказали, где и когда ждать резкого потепления до +15° Видео
14:26
В Ровенской области подростки на авто влетели в дерево
13:49
Литвин напомнил о помощи оппозиции в одобрении Харьковских соглашений Видео
13:23
Биткоин резко взлетел и достиг исторического максимума Видео
13:04
В полиции рассказали о подозреваемых в убийстве ребенка на Херсонщине Видео
12:58
Путин "прикрыл" захват Крыма конфликтом на Донбассе
12:54
"В штаны залезли": Лукашенко прокомментировал фильм о его богатствах Видео
12:47
Менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии – S&P Видео
12:26
В Госдуме ответили на требование Кулебы дать полный доступ в Крым Видео
12:23
Киев зальет дождями – синоптик назвал дату Видео
11:56
Самый красивый красный маникюр на весну 2021 Фото
11:48
Зеленский рассказал об очищении "слуг народа" от "засланных казачков" Видео
11:29
США не впишутся за Украину в переговорах по Донбассу - эксперт Видео
11:17
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались - СМИ Видео
10:35
Литвин объяснил, почему Харьковские соглашения всплыли именно сейчас Видео
Реклама
10:28
Арахамия оправдался за нарушение ПДД у Офиса Зеленского
10:10
Любая вакцина сегодня - лотерея. Но в случае Украины есть одно "но" мнение
09:52
Эксперт сказал, как РФ будет мстить Зеленскому за наказание Медведчука Видео
09:45
В Украине тяжелая ситуация из-за нового штамма коронавируса - Степанов Видео
09:40
Гороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корысть Видео
09:17
Часть Украины накроет похолодание и мокрый снег – синоптик
08:44
Почему США не будут драться за Украину мнение
08:38
Данилов рассказал о звонках голосовавших за Харьковские соглашения Видео
08:29
Врач спрогнозировала спад новой волны коронавируса в Украине Видео
08:13
Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у более 13 тысяч человек Видео
07:45
В моду вернулись сказочные женские туфли на низком ходу с ремешком Фото
07:28
СМИ: Байден хочет, но не может ударить санкциями по Северному потоку-2 Видео
06:56
Плывем на лодке в шторм: Украине нужно готовиться к росту смертей мнение
06:30
С Днем ангела, Марина! Яркие поздравления и открытки на именины Марины
06:01
Медики дали "плохой прогноз" из-за третьей волны COVID-19 в Украине Видео
05:40
Кравчук назвал условие переговоров Зеленского и Путина по Донбассу Видео
05:04
Дипломат назвал цель Путина в ситуации с переговорами по Донбассу Видео
04:22
Ляшко назвал причину отказа врачей от вакцинации от коронавируса Видео
03:47
Диетологи рассказали, как снять боль от панкреатита в домашних условиях
03:03
В Москве сирота умерла из-за ворованных блинов
Реклама
02:13
Поздравления на День землеустроителя прикольные и искренние
00:54
Известная сваха объяснила, почему женщин после 35 лет не берут замуж Видео
00:37
Бывший спикер Рады объяснил, почему подписали договор по ЧФ РФ в Крыму
00:19
Когда в 2021 году начинаются Еврейские кучки и насколько похолодает Видео
12 марта, пятница
23:57
Убийство девочки на Херсонщине: появились результаты вскрытия Видео
23:29
Полиция оштрафовала Арахамию за нарушение ПДД Видео
23:26
У Зеленского объяснили заявления РФ о военной операции ВСУ на Донбассе
22:59
Нафтогаз с 1 апреля переходит на рыночные тарифы: как изменятся цены Видео
22:55
СМИ узнали, какие паспорта вакцинации закроют поездки в ЕС Видео
22:13
Голубовская сообщила о главной смертельной опасности COVID-19
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять