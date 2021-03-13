В Николаеве чиновник ОГА устроил гонку с полицией и нарвался на неприятности

В Николаеве Игорь Бурда на внедорожнике пытался скрыться от полицейских / novosti-n.org

В пятницу, 12 марта, в центре Николаева правоохранители гонялись за автомобилем Range Rover, за рулем которого находился чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким уже отреагировал на инцидент и выдвинул требование подчиненному.

Сотрудники полиции подали водителю сигнал об остановке, когда заметили, что он не включил сигнал при повороте, однако после этого внедорожник ускорился, пишет novosti-n.org со ссылкой на сведения патрульных.

Полицейские гонялись за авто по всему центру города около 15 минут, на протяжении этого времени водитель не раз нарушил правила дорожного движения, в частности не останавливался на красный сигнал светофоров.

Чиновника удалось остановить на ул. Никольской в районе пересечения с ул. Соборной – его "зажали" несколько патрульных авто. Бурда пытался решить вопрос с полицейскими, однако его попытка провалилась. Лихач признался, что пил виски, но не захотел проходит тест на содержание алкоголя в крови.

В Николаеве чиновник на внедорожнике пытался скрыться от полицейских / novosti-n.org

Игорь Бурда на Range Rover пытался скрыться от полицейских / novosti-n.org

На чиновника правоохранители составили несколько протоколов, в частности по ст. 130 Кодекс Украины об административных правонарушениях – Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

За такое правонарушение грозит штраф или административный арест на 15 суток с лишением права управлять машиной на протяжении трех лет.

Ким на своей странице в Facebook написал, что в понедельник, 15 марта, ждет от Бурды заявление об увольнении.

"...в понедельник утром жду заявления об увольнении от Игоря Бурды. Надеюсь, что эта ситуация станет уроком для других госслужащих", – подчеркнул председатель ОГА.

Игорь Бурда на внедорожнике пытался скрыться от правоохранителей / facebook.com/Burda.Igor.mk