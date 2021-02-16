В Офисе президента по ошибке "отправили" Зеленского в будущее

Владимир Зеленский / Офис президента

В Офисе президента угодили в новый конфуз ‒ на этот раз с пространством и временем. На официальной странице ведомства в социальной сети Facebook было опубликовано сообщение о посещении президентом Владимиром Зеленским Всемирной выставки Экспо-2020. Но с перепутанными датами.

"Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты посетил Всемирную выставку Экспо-2020 в городе Дубай, открытие которой в связи с пандемией COVID-19 перенесено на октябрь 2021 года"", ‒ говорится в тексте.

Таким образом, получается, что Владимир Зеленский как бы совершил путешествие во времени в будущее.

Украинские интернет-пользователи активно начали шутить и критиковать за некомпетентность сотрудников Офиса президента, которые отвечают за коммуникацию главы государства.

"Ну, если бы написали: посетил площадку будущей выставки или инспектировал подготовку украинского павильона к выставке - не было бы и вопросов. Но посещать выставку, которая нескоро откроется ‒ это какая-то магия. Слишком чересчур", ‒ написал пользователь Игорь Фельдман.

"Посетил закрытую выставку?", ‒ глумливо переспросил пользователь Олег Куций.

"Так наш президент же умеет путешествовать во времени", ‒ съехидничала пользовательница Соломия Коломиец.

"Блин, ну они отжигают. Там хоть какой-нибудь жалкий профи есть? Хотя бы уборщица?!", ‒ написала пользовательница Елена Берестецкая.

"Как быстро прошел 2021. Я лета даже не почувствовал. А какие снега в октябре", ‒ написал пользователь Дмитрий Горячий

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