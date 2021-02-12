Зеленский поздравил китайцев с Новым годом, но перепутал страну

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский через сервис микроблогов Twitter поздравил руководителя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня и народ этого государства с Новым годом по восточному календарю. Но добавил к посту ошибочный снимок ‒ из Непала, а не из Китая.

В своем поздравлении президент Зеленский выразил надежду на дальнейшее развитие украинско-китайских отношений ‒ на фоне снимка древнего храма-пагоды, который был сделан на площади Дурбар (Катманду, Непал)

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", — написал Зеленский.

К слову, фотография храма в Катманду была оперативно удалена из поста.

Китайский Новый год (или Новый год по китайскому календарю) считается главным и самым продолжительным праздником в странах Восточной Азии и традиционно приурочен к зимнему новолунию (между 21 января и 21 февраля).

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