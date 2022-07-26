В оккупированном Донецке взорвалась нефтебаза: оккупанты в панике обвиняют ВСУ

В Донецке взорвалась нефтебаза / скриншот видео

В оккупированном Донецке взорвалась нефтебаза. Российские пропагандисты утверждают, что удар нанесли ВСУ. Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Несколько взрывов прогремели в Буденновском районе города. После этого начался сильный пожар. На кадрах видны столбы густого черного дыма и сильное возгорание.

Российские пропагандисты утверждают, что ВСУ якобы "ударили по нефтебазе" из американских гаубиц М777 155-мм калибра. По их данным, пострадавших и погибших нет.

Украинская сторона пока не прокомментировала ситуацию.

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Напомним, 4 июля, стало известно о том, что в Донецкой области украинские военные уничтожили крупнейший склад боеприпасов оккупант. Он был расположен в городе Снежное.

Игорь Гиркин явно был в панике и предположил, что Путину не докладывают о таких потерях, ведь украинцы уничтожили на тот момент уже 4 главных склады боеприпасов в регионе.

На следующий день в оккупированном Донецке взрывались боеприпасы, которые российские военные разместили на территории автоцентра КАМАЗ. Взрывы были слышны благодаря ВСУ, которые собственно и ударили по складу с боеприпасами.

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