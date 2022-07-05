ВСУ влупили по складу боеприпасов в Донецке: Гиркин разнервничался и все подтвердил

Украинские военные уничтожили склад, который оккупанты обустроили на территории автоцентра КАМАЗ.
В оккупированном Донецке взрывались боеприпасы, которые российские военные разместили на территории автоцентра КАМАЗ. Взрывы были слышны благодаря ВСУ, которые собственно и ударили по складу с боеприпасами. Это подтвердил бывший глава "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).
В панике Гиркин даже перепутал, по какому именно складу ударили ВСУ. Изначально он утверждал, что уничтожен склад на заводе "Топаз".
"В районе завода "Топаз" в Донецке артиллерией ВСУ снова поражен склад боеприпасов. Детонация идет уже примерно 20 минут", - написал Игорь Гиркин.
Позже он исправился и написал, что были уничтожены боеприпасы в КАМАЗ-центре.
"Разбит не "Топаз", а КАМАЗ-центр", - добавил бывший глава "ДНР".
На видео, которые уже активно распространяют в соцсетях, видно черный дым и вспышки от детонации боеприпасов.
Читайте такжеСнаряды детонировали 2 часа: ВСУ уничтожили важный склад боеприпасов оккупантов на Донбассе
Напомним, только вчера, 4 июля, стало известно о том, что в Донецкой области украинские военные уничтожили самый большой склад боеприпасов оккупантов. Он был расположен в городе Снежное.
Игорь Гиркин явно был в панике и предположил, что Путину не докладывают о таких потерях, ведь украинцы уничтожили на тот момент уже 4 главных склада боеприпасов в регионе.
Смотрите онлайн новости Донбасса
Другие новости:
- Гиркин в панике: ВСУ подтвердили ликвидацию вражеского склада боеприпасов в Снежном
- Яркие вспышки и столб дыма: под Изюмом ВСУ взорвали российсике склады с БК
- Военный эксперт пояснил, как по противнику бьет уничтожение ВСУ русских складов с боеприпасами