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Гиркин в панике: ВСУ подтвердили ликвидацию вражеского склада боеприпасов в Снежном

4 июля 2022, 13:32

Игорь Гиркин предположил, что Путину вовсе не докладывают о мощных ударах украинской армии, в результате которых РФ теряет свое оружие.

Гиркин, ВСУ, взрыв
Гиркин в шоке от того, то ВСУ уничтожили самый большой склад боеприпасов на оккупированных территориях
/ Генштаб ВСУ, РБК-Украина, Скриншот

Украинские военные подтвердили мощный удар по складу боеприпасов в Снежном Донецкой области. Этот склад принадлежал оккупантам и находился в глубоком тылу врага. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"Фаер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", - говорится в сообщении.

Бывший глава "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) запаниковал из-за удара по складу в Снежном. Он предположил, что Путину вовсе не докладывают о мощных ударах украинской армии, в результате которых РФ теряет свое оружие.

"Завод в Снежном разрушен, боеприпасы - все на воздух. Мне тоже об этом писали. Интересно - Фанерный Маршал докладывает главнокомандующему о том, что у нас за две недели уничтожили уже четыре крупнейших склада боеприпасов на Донбассе? Не говоря уже о других регионах, где тоже много складов "всё", - написал Гиркин.

Гиркин пост
Гиркин паникует из-за удара по складу боеприпасов в Снежном / Скриншот

Что известно о складе боеприпасов в Снежном

Снежное с 2014 года находится под контролем российских оккупационных войск. Город расположен в глубоком тылу, очень близко к российской границе. Россияне завозили в Снежное большое количество техники и БК.

Obozrevatel сообщает, что этот склад был размещен на территории завода "Снежнянскхиммаш" в глубоком тылу оккупантов. С 2014 года туда начали привозить большое количество российской техники и боекомплекты.

Этот склад был самым большим на оккупированной территории.

Читайте такжеВзрывы в Чернобаевке: ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов

Напомним, о взрывах в Снежном стало известно поздно ночью 4 июля. Местные сразу поняли, что взрывы раздались на территории завода, где детонировал склад с российскими боеприпасами.

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