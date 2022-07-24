В ООН резко отмежевались от слов "источника" о том, что РФ имела право бить по порту в Одессе - МИД

Генсек ООН Антониу Гутерриш категорически осудил обстрел порта в Одессе/ odessa.online

В ООН отмежевались от анонимного комментария своего чиновника о том, что россияне "технически" не нарушили договоренности о вывозе зерна своим ракетным обстрелом одесского порта. Об этом на своей странице в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко.

Николенко прокомментировал статью издания The New York Times, в которой этот анонимный источник высказывался.

"Вроде бы неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не задействованы в экспорте зерна. Мягко говоря, нас такая позиция удивила", – отметил дипломат.

Николенко отметил ‒ слова неназванного чиновника прямо вступают в противоречие с заявлением генерального секретаря Антониу Гутерриша, который безоговорочно осудил обстрел Одесского порта.

"Вот и беда с этими неназванными источниками: запустили провокативный нарратив, а ответственности никакой. Это было сделано умышленно или непреднамеренно ‒ вопрос открытый", ‒ подытожил спикер МИД.

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Напомним, 23 июля российские войска нанесли удар по одесскому порту крылатыми ракетами типа "Калибр".

Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш выступил с заявлением, в котором безоговорочно осуждает атаку.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что Кремль продолжает использовать еду как оружие.

Страны Евросоюза и ряд отдельных стран-кандидатов осудили атаку.

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