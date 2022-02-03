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В ОП ответили на резонансное заявление Белого дома по РФ и предупредили о "панике"

3 февраля 2022, 16:29
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Михаил Подоляк прокомментировал корректировку высказываний представителей Белого дома.

Украина США
В ОП оценили новые заявление Белого дома / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал корректировку высказываний представителей Белого дома по поводу вероятной агрессии РФ против Украины.

Корректировка оценок опасности эскалации на востоке Европы со стороны США является результатом дипломатической активности президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул он в комментарии Интерфакс-Украина.

Советник главы ОП убежден в том, что политическая и медийная дискуссия вокруг угрозы новой эскалации на востоке Европы избавляется от чрезмерных эмоций.

"Видим, что уже и спикер Белого Дома госпожа Псаки констатировала, что было некорректным использовать слово "неминуемо" по отношению к угрозе эскалации. Это важный дипломатический результат, прежде всего, активности президента Зеленского", - сказал он.

Собеседник обратил внимание на то, что "панические настроения" в политической и медийной средах неминуемо переходили и в бизнес-среду.

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"А следовательно, били по Украине реальными экономическими потерями. Оппоненты власти в Украине запугивали общество еще и тем, что якобы было неправильно для украинской власти настаивать на корректных формулировках. Но видим, что такие запугивания отображали лишь страх самой старой элиты проявлять любую субъектность Украины", - отметил он.

"Если же быть активным, честным и действовать аргументированно, если проводить десятки встреч и переговоров в интересах страны, то достигается и такой результат, как синхронизация западных позиций и оценок с украинской позицией и оценкой. А главное - это существенно стабилизирует ситуацию на внутреннем рынке и правильно расставляет безопасностные акценты", - добавил Подоляк.

Что в США говорят о российской угрозе

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом перестал употреблять слово "неминуемый", когда речь заходит о возможном вторжении России в Украину.

"Я употребила [это слово] однажды, как и другие. Потом мы перестали его употреблять, поскольку оно посылает сигнал, который мы не хотели посылать", — сказала она.

Напомним, 27 января президенты США и Украины провели телефонный разговор. Речь шла об угрозе вторжения России в Украину. При это Байден выразил поддержку Украины и обещал отреагировать вместе с союзниками на российскую агрессию.

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