В полиции назвали главные версии причин смерти нардепа Полякова

Антон Поляков / УНИАН

В Национальной полиции назвали основные версии причин смерти народного депутата Антона Полякова, который скончался по дороге в такси.

По словам главы полиции Киева Ивана Выговского, Поляков возвращался вместе со своим знакомым, нардепа подвозил Руслан Джамбулатов (помощник нардепа Анны Скороход), с которым он отдыхал в одном из заведений (в ресторане Noir).

Отмечается, что вскоре Джамбулатов высадил Полякова и тот поймал такси.

В полиции отметили, что Поляков находился в состоянии алкогольного опьянения (в крови Полякова было около 1 промиле алкоголя).

Выговский уточнил, что следствие склоняется пока к версии о естественной смерти нардепа Полякова.

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В полиции рассматривают 2 версии смерти нардепа Полякова:

хроническое заболевание, которое привело к смерти;

отравление неизвестным веществом самостоятельно или другим человеком.

"Выдвинуто несколько версий. Это хроническое заболевание Полякова, которое могло привести к смерти. А также отравление неизвестным веществом: как самостоятельно, так и неизвестным лицом", – заявил Выговский на брифинге.

Он отметил, что сейчас у правоохранителей уже есть предварительное врачебное заключение о смерти, которое было сделано после проведения вскрытия нардепа.

"Причиной смерти Полякова является острая коронарная недостаточность, острое ишемическое заболевание сердца. Назначена судебно-медицинская экспертиза трупа и судебно-токсикологическая экспертиза… с целью обнаружения токсичных, ядовитых, наркотических, психотропных и медицинских веществ", - отметил Выговский.

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Добавим, что одним из помощников Полякова был брат Джамбулатова – Рустам.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".