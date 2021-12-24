В Польше хотят отгородиться от Украины защитной "стеной": в чем причина

Ярослав Качиньский призвал быть готовыми к годам "напряжения и агрессии".
Польша может построить защитное сооружение в виде стены на границе с Украиной, заявил вице-премьер правительства Польши и лидер партии Закон и справедливость Ярослав Качиньский.
В интервью газете Gazeta Polska Codziennie он не исключил, что этого потребует продолжающаяся напряженность на границе Беларуси и Польши, которая может длиться годами.
"Я не исключаю того, что уже строящиеся заграждения на границе с Беларусью могут быть усилены, продолжены на границе с Украиной", - сказал он.
Польский политик говорит, что "не является оптимистом" в вопросе ситуации на границе с Беларусью и что "возможно, мы должны быть готовыми к годам напряжения и агрессии".
Ситуация на границе Беларуси и Украины
Ранее в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили о том, что украинские пилоты нарушили границу с РБ во время учений.
Во время учений украинские пилоты якобы нарушили границу с Беларусью.
"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", - говорится в сообщении.
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