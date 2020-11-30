В разведке ошарашили количеством оккупационных войск РФ на Донбассе

Боевики разными способами блокируют выезд за пределы псевдореспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.
Количество российских военнослужащих на Донбассе составляет 35,5 тысячи человек. Российские оккупационные войска укомплектованы на 80%.
По информации пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, у оккупантов более укомплектованными являются тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.
Также отмечается, что на Донбассе отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы псевдореспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.
Как ранее писал Главред:
- Украинская сторона подготовила План совместных шагов для Трехсторонней контактной группы.
- Украина предлагает полностью прекратить конфликт и демилитаризовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области в начале 2021 года. Это необходимо для проведения там местных выборов 31 марта.
- 5 ноября в Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу. В частности, в РФ заявили, что ждут предложений украинской делегации в письменном виде.
Автор: Екатерина Трохимчук