В разведке ошарашили количеством оккупационных войск РФ на Донбассе

В разведке подсчитали число воинов РФ на Донбассе / УНИАН

Количество российских военнослужащих на Донбассе составляет 35,5 тысячи человек. Российские оккупационные войска укомплектованы на 80%.

По информации пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, у оккупантов более укомплектованными являются тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.

Также отмечается, что на Донбассе отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы псевдореспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.

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