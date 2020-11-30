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В разведке ошарашили количеством оккупационных войск РФ на Донбассе

30 ноября 2020, 21:20

Боевики разными способами блокируют выезд за пределы псевдореспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.

Донбасс,война
В разведке подсчитали число воинов РФ на Донбассе / УНИАН

Количество российских военнослужащих на Донбассе составляет 35,5 тысячи человек. Российские оккупационные войска укомплектованы на 80%.

По информации пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, у оккупантов более укомплектованными являются тыловые части и подразделения обеспечения боевиков.

Также отмечается, что на Донбассе отмечается отток военнослужащих из частей 1 и 2 АК и уменьшение мобилизационного ресурса. Это обусловлено тем, что в результате тяжелых социально-экономических условий большая часть населения так называемых "республик" выезжает на территорию России. В этих условиях российская оккупационная администрация всячески блокирует выезд за пределы псевдореспублик граждан в возрасте от 18 до 50 лет.

Как ранее писал Главред:

разведка ВСУ оккупанты новости Донбасса
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