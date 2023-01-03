В РФ подтвердили уничтожение сотен мобилизованных россиян на войне в Украине

Данные не учитывают тех, кто был уничтожен при обстреле Макеевки, поскольку их имена еще не обнародованы официальными органами.

В Макеевке уничтожили сотни оккупантов РФ / скриншот

На войне в Украине уничтожены не менее 500 россиян, мобилизованных в армию РФ с 21 сентября 2022 года.

На основе открытых источников по состоянию на 2 января 2023 года журналистам Русской службы BBC и Медиазоны удалось установить имена 500 мобилизованных, ликвидированных в зоне боевых действий на территории Украины.

Эти данные не учитывают тех, кто был уничтожен при обстреле Макеевки, поскольку их имена еще не обнародованы официальными органами.

Только за последнюю неделю декабря расследователи установили имена 46 мобилизованных, ликвидированных на фронте в Украине.

Реальные потери среди мобилизованных, уточняют журналисты, могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, уничтоженных в Украине начиная с октября, не указывается их статус военнослужащего – был ли он мобилизованным, контрактником или добровольцем.

С учетом потерь российских сил с октября по декабрь наибольшее число ликвидированных мобилизованных были выходцами из:

Свердловской области (99 человек);

Челябинская область (43 человека);

Волгоградская область (32 человека);

Средний возраст уничтоженных оккупантов – 30-35 лет.

Еще 38 мобилизованных, по данным расследователей, умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем в пунктах подготовки.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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