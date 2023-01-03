glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В РФ подтвердили уничтожение сотен мобилизованных россиян на войне в Украине

3 января 2023, 11:35
Данные не учитывают тех, кто был уничтожен при обстреле Макеевки, поскольку их имена еще не обнародованы официальными органами.
Макеевка взрыв
В Макеевке уничтожили сотни оккупантов РФ / скриншот

На войне в Украине уничтожены не менее 500 россиян, мобилизованных в армию РФ с 21 сентября 2022 года.

На основе открытых источников по состоянию на 2 января 2023 года журналистам Русской службы BBC и Медиазоны удалось установить имена 500 мобилизованных, ликвидированных в зоне боевых действий на территории Украины.

Эти данные не учитывают тех, кто был уничтожен при обстреле Макеевки, поскольку их имена еще не обнародованы официальными органами.

Только за последнюю неделю декабря расследователи установили имена 46 мобилизованных, ликвидированных на фронте в Украине.

Реальные потери среди мобилизованных, уточняют журналисты, могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, уничтоженных в Украине начиная с октября, не указывается их статус военнослужащего – был ли он мобилизованным, контрактником или добровольцем.

С учетом потерь российских сил с октября по декабрь наибольшее число ликвидированных мобилизованных были выходцами из:

  • Свердловской области (99 человек);
  • Челябинская область (43 человека);
  • Волгоградская область (32 человека);
  • Средний возраст уничтоженных оккупантов – 30-35 лет.

Еще 38 мобилизованных, по данным расследователей, умерли на территории России – чаще всего из-за проблем с сердцем, вследствие несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем в пунктах подготовки.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

Читайте еще:

мобилизация война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:00

День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

12:00

Самый тяжелый период позади, страшилки о 100 гривнах за доллар в 2023 году не оправдаются – Новак

11:57

Украинский удар по базе РФ в Макеевке является позором для Путина – NYTВидео

11:53

Старшая дочь Виктора Ющенко показала его единственного внука в день совершеннолетия парняВидео

11:49

Погода ударила по планам Путина: зима оказалась теплой, а газового кризиса не будет – BloombergВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:35

В РФ подтвердили уничтожение сотен мобилизованных россиян на войне в УкраинеВидео

11:17

"Медицина бессильна": врачи рассказали о болезни ЛукашенкоВидео

10:57

Стопроцентный результат: ВСУ за двое суток сбили 84 дрона-камикадзе РФВидео

10:32

Бои за остров Великий Потемкинский: новые данные о продвижении ВСУ на ХерсонщинеВидео

Реклама
09:59

Ехала с женихом за подарками: перед Новым годом в Хмельницком российская ракета убила 22-летнюю девушкуВидео

09:57

Провал наступления РФ под Бахмутом: оккупантам не светит победа - британская разведкаВидео

09:40

Гороскоп на сегодня 3 января: Овнам – уборка, Львам – ответственность, Рыбам – активность

09:19

"500 линий обороны ВСУ": повар Путина несет ахинею, оправдывая провалы РФ в БахмутеВидео

09:03

В Кремле готовят расправу над Суровикиным из-за "бавовны" в Макеевке - СМИ

09:00

Колядки на Рождество 2023 – лучшие колядки и щедривки, тексты

08:56

Мощный удар ВСУ на Херсонщине: сотни оккупантов сожгли вместе с техникой РФВидео

08:37

"HIMARS прилетел": ВСУ уничтожили базу спецназа ГРУ на ХерсонщинеВидео

08:30

Как реанимировать старое сало: хитрый способ – и получится нежнейшее объедениеВидео

08:23

"Взять Украину измором": Жданов раскрыл тактику россиян на войне в 2023 году

08:00

Выиграть войну, но проиграть мир: какие катаклизмы ждут Украину в 2023 годумнение

Реклама
07:56

"Ракета летит": россиян ночью напугала мощная "бавовна" после атаки беспилотниковВидео

07:30

Ракетный удар по Дружковке: оккупанты разрушили ледовую арену, есть раненыеВидео

07:16

Пьяная бойня в Мариуполе: буряты и русские устроили кровавые разборкиВидео

07:10

Могут быть опасными: почему орехи нужно замачивать в воде перед употреблением

06:49

Удар HIMARS по базе россиян в оккупированной Макеевке подрывает авторитет Путина - ISWВидео

06:05

Симоньян теперь "живет на иголках": а что случилось?мнение

05:53

Гороскоп на январь 2023 для Рыб: резкий финансовый рост, роман и подаркиВидео

05:20

Украину атакуют резкие морозы: налетит -15 на этой неделеВидео

04:27

Газманов спешно бежал из Дубая после скандала на концерте: "Надо приезжать без своего самовара"

03:53

"Настька опять в дрова": Волочкову отправляют на реабилитацию после новогодних праздниковВидео

03:20

Богатая кутья на Рождество 2023, которая принесет в дом деньги: пошаговый рецептВидео

03:15

"Последние месяцы Путина": астролог Росс назвал время смерти главы Кремля согласно пророчествуВидео

02:30

Врежут 20-градусные морозы, завалит снегом: украинцам дали ледяной прогнозВидео

02:06

Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

02:00

Венсан Кассель показал, как ходит его полуголая "креветочка": вид сзади

01:35

"Понимают, что проиграют": украинские разведчики спрогнозировали, куда будут наступать врагиВидео

00:51

3 самых важных запрета, которые нельзя нарушать никому: приметы на 3 январяВидео

00:05

Отец-одиночка Джон Траволта показал редкие кадры с красоткой-дочерьюВидео

02 января, понедельник
23:57

Гороскоп на январь 2023 для Водолеев: неожиданные события, прибыль и романВидео

23:52

Меган Маркл готовит новую "бомбу" для королевской семьиВидео

Реклама
23:28

Такой продукт есть у каждого на кухне: как правильно хранить символ богатства в домеВидео

23:01

"Армагеддон" в Макеевке: оккупантов "разрывало на части" – новые детали удара по базе РФВидео

22:40

Гороскоп на январь 2023 года для Скорпионов: новые карьерные возможности и прибыльВидео

22:34

Как быстро уснуть за 2 минуты: военный метод, который прогонит бессонницу

22:31

РФ изменила основную тактику в войне и готовит новое наступление: Жданов объяснил план ПутинаВидео

22:28

Склад РФ в Сватово взлетел на воздух: оккупанты неделями завозили боеприпасыВидео

22:25

"Ночи будут неспокойными": Россия планирует длительную атаку "Шахедами" - ЗеленскийВидео

22:13

"Верой Брежневой и не пахло": Константина Меладзе застукали в аэропорту с барышнями

21:53

Зачем класть тюбик зубной пасты в сливной бачок: хитрость от опытных хозяек

21:53

Расширение фронта: экс-командир Азова спрогнозировал направления наступления РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять