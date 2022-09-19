"В России боятся паники": аналитик рассказал, почему Кремль боится рассказать о потерях в Украине

Оккупанты / УНИАН

Бывший советник министра внутренних дел и Офиса президента, кандидат политических наук и аналитик Виктор Андрусив, который сейчас служит в ВСУ, в интервью Главреду рассказал, почему Кремль умалчивает информацию о количестве погибших россиян на украинских фронтах.

"В России боятся паники. Боятся, что эта информация начнет обсуждаться в обществе. К тому же, погибшие – это как раз свидетельство того, что "спецоперация" идет не по плану. Ведь если в планах было, чтобы погибло более 50 тысяч россиян, то это довольно странный план", - говорит Виктор Андрусив.

По его словам, российское руководство должно показывать, что потери минимальны, чтобы россияне думали: "Ну, при таких потерях можно воевать дальше".

Потери оккупантов с 24.02 по 19.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 54 650 (+170) человек ликвидировано,

танков ‒ 2212 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2) ед,

артиллерийских систем – 1313 (+4) ед,

РСЗО – 312 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,

самолетов – 251 (+0) ед,

вертолетов – 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),

крылатые ракеты ‒ 238 (+0),

корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,

специальная техника – 125 (+3).

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили на поле боя российского священника из Татарстана отца Анатолия (Григорьева). Он принимал участие в боевых действиях в составе батальона наемников Алга из Татарстана.

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