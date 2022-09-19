"В России боятся паники": аналитик рассказал, почему Кремль боится рассказать о потерях в Украине

Российское руководство специально не показывает потери оккупантов людям, считает Виктор Андрусив.
Бывший советник министра внутренних дел и Офиса президента, кандидат политических наук и аналитик Виктор Андрусив, который сейчас служит в ВСУ, в интервью Главреду рассказал, почему Кремль умалчивает информацию о количестве погибших россиян на украинских фронтах.
"В России боятся паники. Боятся, что эта информация начнет обсуждаться в обществе. К тому же, погибшие – это как раз свидетельство того, что "спецоперация" идет не по плану. Ведь если в планах было, чтобы погибло более 50 тысяч россиян, то это довольно странный план", - говорит Виктор Андрусив.
По его словам, российское руководство должно показывать, что потери минимальны, чтобы россияне думали: "Ну, при таких потерях можно воевать дальше".
Потери оккупантов с 24.02 по 19.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 54 650 (+170) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2212 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 1313 (+4) ед,
- РСЗО – 312 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
- самолетов – 251 (+0) ед,
- вертолетов – 217 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),
- крылатые ракеты ‒ 238 (+0),
- корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,
- специальная техника – 125 (+3).
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили на поле боя российского священника из Татарстана отца Анатолия (Григорьева). Он принимал участие в боевых действиях в составе батальона наемников Алга из Татарстана.
Читайте также:
- "Есть направления перспективнее, чем Херсон": Андрусив объяснил, где будут "жесты доброй воли" от РФ
- В РФ не будет перелома в восприятии войны даже после гибели миллиона оккупантов - Андрусив
- "В Кремле не могут объявить о прекращении войны": Андрусив назвал причину