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В Ровно произошла масштабная авария, люди сидят без света

28 июля 2021, 22:22
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В 20:00 в Ровно по улице Мельничная на территории трансформаторной подстанции произошел пожар в отдельно стоящем трансформаторе.

В Ровно произошла авария, люди сидят без света / ГСЧС

В среду вечером, 28 июля, в Ровно произошел пожар на трансформаторной подстанции. В связи с этим часть города осталась без света, сообщает пресс-центр ГСЧС.

В 20:00 в Ровно по улице Мельничная на территории трансформаторной подстанции произошел пожар в отдельно стоящем трансформаторе. В 20:47 пожар был потушен.

В результате происшествия жертв и пострадавших нет.

"Бригадами Ровнооблэнерго проводятся мероприятия по восстановлению электроснабжения", - говорится в сообщении.

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К тушению пожара привлекли 30 человек и пять единиц техники ГСЧС.

Тарифы на электроэнергию в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Украине с 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений – 1,68 грн за кВт-час.

"Учитывая необходимость продолжения защиты бытовых потребителей от резкого роста цены на электрическую энергию, предлагается продлить срок действия действующей модели ВСО еще на один месяц, до 31.08.2021", — говорится в проекте постановления.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство сегодня утвердило соответствующее решение.

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