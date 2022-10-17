В СБУ назвали два сценария завершения войны и спрогнозировали сроки

В СБУ раскрыли сценарий завершения войны / 93-я ОМБр Холодный Яр

Война в Украине завершиться в результате реализации одного из двух наиболее вероятных сценариев, заявил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Первый – государственный переворот в России, в результате которого Путина сместят с поста президента. Такое мнение он высказал в интервью для проекта Мы – Украина.

Второй вариант – полный и безапелляционный разгром русских войск на фронте, подчеркнул представитель украинской спецслужбы.

"Среди основных сценариев окончания войны: смена политического руководства РФ, вероятно, из-за госпереворота и добровольной капитуляции, или же полный и окончательный разгром на фронте и развал России. Второй вариант для нас лучше, хоть и длиннее и продолжительнее, ведь меньший риск рецидива. Мы не хотим, чтобы через короткий промежуток времени снова пришлось воевать нашим детям или внукам", — сказал собеседник.

Вместе с тем он высказал уверенность в способности Украины победить даже в краткосрочной перспективе, однако точных дат не назвал.

"Мы заинтересованы в полном поражении РФ. Только тогда прекратятся попытки кибервлияния на наше государство. Но если произойдет определенное "замораживание" военных действий, то кибератаки продолжатся, как это было в предыдущие восемь лет", — добавил Витюк.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что террор против гражданского населения свидетельствует об отказе России от мирных переговоров.

По его мнению, "постоянный террор против гражданского населения является очевидным отказом России от подлинных переговоров".

"Террор – это преступление, за которое должно быть наказание. Террор на государственном уровне – это одно из самых ужасных международных преступлений, угрожающее не только кому-то одному в мире, но и всему международному сообществу", - заявил он.

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