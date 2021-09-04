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В Сеть попали свежие фото "отремонтированного" общежития НАУ в Киеве

4 сентября 2021, 14:48

Условия проживания далеки от идеала - отваливается плитка, а раковины и унитазы в ужасном состоянии. В НАУ признали, что капитального ремонта не было 5 лет.

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Студенты показали, как выглядит общежитие НАУ / Фото РБК-Украина

В середине августа в Сеть попали фото ужасных условий проживания в студенческом общежитии НАУ №11, расположенном на улице Нежинской в Киеве. Тогда в учебном заведении заявили, что опубликованные фото – старые, а в общежитии начали делать ремонт с февраля 2021 года.

Позже появились свежие фотографии из общежития. Оказалось, что условия на самом деле очень далеки от идеала - везде отваливается плитка, а раковины и унитазы в плохом состоянии. На каждом из фото, опубликованном РБК-Украина, есть бумажка с датой снимка — 24 августа 2021 года.

Появилась и новая реакция руководства вуза. В пресс-службе подчеркнули, что фотографии, опубликованные две недели назад — это фейк, а вот свежие фотографии соответствуют действительности.

"Да, отдельные помещения некоторых общежитий университета, мягко говоря, находятся не в самом лучшем состоянии. За последние 5 лет ни в одном общежитии университета не было капитального ремонта, а текущие ремонтные работы по обновлению, как помещений общего пользования, так и студенческих комнат, тоже не осуществлялось. Хотя средства, предусмотренные на такие нужды, явно были, ведь студенты всегда оплачивали проживание согласно установленным тарифам", — сообщило руководство вуза.

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  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина
  • Общежитие НАУ
    Общежитие НАУ Фото РБК-Украина

Отметим, цена за проживание в общежитиях умеренная — 520 гривен в месяц. Это дешевле, чем в других общежитиях, но надо сразу заплатить за пять месяцев — 2 600 гривен.

В администрации НАУ признали необходимость проведения капитального ремонта и добавили, что соответствующие факты халатности, нецелевого использования бюджета университета и проведение сомнительных закупок представителями предыдущего руководства сегодня является предметом ряда уголовных производств Нацполиции и ГБР.

Фото общежития, которые были опубликованы в середине августа:

  • Студенческое общежитие НАУ №11
    Студенческое общежитие НАУ №11 Telegram-канала Киев без цензуры
  • Студенческое общежитие НАУ №11
    Студенческое общежитие НАУ №11 Telegram-канала Киев без цензуры
  • Студенческое общежитие НАУ №11
    Студенческое общежитие НАУ №11 Telegram-канала Киев без цензуры
  • Студенческое общежитие НАУ №11
    Студенческое общежитие НАУ №11 Telegram-канала Киев без цензуры
  • Студенческое общежитие НАУ №11
    Студенческое общежитие НАУ №11 Telegram-канала Киев без цензуры

А вот так выглядят санузлы в сравнении: одно фото сделано якобы несколько лет назад, а второе – 24 августа 2021 года.

Как сообщал Главред, в Кривом Роге вспыхнул скандал в отделении хирургии 2-й городской больницы из-за ужасных условий проживания пациентов в палатах. Отмечается, что матрасы пациентов покрыты желтыми пятнами, все в дырках, а местами даже начали гнить. При этом врачебный персонал медучреждения на просьбы о помощи никак не реагирует.

viber
новости Киева ремонт НАУ общежитие
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