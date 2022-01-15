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В школах Украины дети мерзнут в холодных классах: родители школьников пытаются решить проблему

15 января 2022, 13:02
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Родители советуют друг другу обращаться к властям с жалобами на плохое отопление в школах.

школа
Родители сообщают о проблемах с отоплением в учебных заведениях / УНИАН

В социальных сетях родители школьников в Украине жалуются, что их детям приходится мерзнуть и учиться в холодных помещениях классов. Они советуют друг другу обращаться в различные инстанции. В ряде случаев представители властей признают проблему и предлагают подождать решения вопроса.

Жительница Кривого Рога Ева Борисовская на странице группы Родители SOS в Facebook написала о том, что в одной из местных школ дети учатся в классе, где температура воздуха составляет 14 градусов тепла. Она спросила, кому жаловаться в этой ситуации.

"В школе №7 (г. Кривой Рог) у детей в классе температура +14 в течение недели. На горячую линию отправлен запрос, ответа нет, всю неделю у детей +12 утром и +14 в обед. Куда звонить?" – спросила совета женщина.

Ей посоветовали сначала обратиться к руководству школы, а потом к городским властям.

Впрочем, выяснилось, что такая ситуация происходит в школах разных регионов страны.

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В комментариях пишут, что в Кировоградской области максимальная температура в классах 7-10 градусов тепла уже много лет, а обращения на горячую линию не помогают. Как утверждают родители, в одной из школ Ровно +8 градусов, в Кривом роге в школе №48 ранее фиксировалось +10, а в Чернигове в школе №28 всю неделю было от 11 до 14 градусов тепла.

Одна из родительниц задалась риторическим вопросом о том, что, возможно, школам или родителям следовало бы выйти на забастовку из-за такой ситуации.

По вопросу ситуации в школе №7 Кривого Рога в отделе образования ответили, что в заведении присутствовали проблемы с подачей теплоносителя после каникул. Вопрос пытаются решить.

Напомним, ранее в ассоциации Укртеплокоммунэнерго предупредили украинцев об угрозе перебоев с отоплением или отключения теплоснабжения. Жителей ряда городов могут перевести на отопление по сниженному температурному режиму. Предприятия утверждают, что тех объемов газа, которые Нафтогаз поставляет им по фиксированной, ниже, чем рыночной, цене, недостаточно для того, чтобы нормально пройти отопительный сезон.

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