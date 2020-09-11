В Слуге народа отреагировали на интервью Богдана

Александр Корниенко отметил, что в словах экс-главы ОП было много разных фантазий и предположений.
Народный депутат, руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. По его словам, там было много разных фантазий и предположений. Были ли в словах Богдана факты, должны разобраться компетентные органы
Об этом Корниенко заявил в эфире телеканала Украина 24, трансляция велась в YouTube.
Отвечая на вопрос, действительно ли глава ОП Андрей Ермак сотрудничает с руководством РФ и согласовывает в Москве кадровые назначения, Корниенко ответил так:
"Там много было разных фантазий, предположений, допусков. Были ли там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на шестом или седьмом году тех событий, которые в Украине происходят, в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать - сотрудничает с Российской Федерацией".
Кроме того Корниенко ответил, что не знает, могут ли теоретически быть встречи Ермака и Порошенко в ресторане Sanahunt.
Напомним:
- 9 сентября бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что допускает существование неких 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России.
- Богдан также заявил о том, что самое большее влияние на главу государства Владимира Зеленского имеет крупный ресторатор и нардеп из партии Слуга народа Николай Тищенко.
- Богдан в интервью также рассказал, что, по его информации, в киевском ресторане Sanahunt действующий глава Офиса Президента Андрей Ермак встречается с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
- По словам Богдана, операция по поимке наемников российской частной военной компании Вагнер была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.
- 10 сентября экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что выехал из Украины в Румынию. Свое решение выехать за пределы страны Богдан объяснил тем, что якобы после его интервью журналисту Дмитрию Гордону возникла реальная угроза для его жизни.
- Позже стало известно, что Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, ему уже направлена повестка.