УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Слуге народа отреагировали на интервью Богдана

11 сентября 2020, 06:59

Александр Корниенко отметил, что в словах экс-главы ОП было много разных фантазий и предположений.

Корниенко
Корниенко считает, что компетентные органы должны разобраться в правдивости информации, которую озвучил Богдан/ Лига.нет

Народный депутат, руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. По его словам, там было много разных фантазий и предположений. Были ли в словах Богдана факты, должны разобраться компетентные органы

Об этом Корниенко заявил в эфире телеканала Украина 24, трансляция велась в YouTube.

Отвечая на вопрос, действительно ли глава ОП Андрей Ермак сотрудничает с руководством РФ и согласовывает в Москве кадровые назначения, Корниенко ответил так:

"Там много было разных фантазий, предположений, допусков. Были ли там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на шестом или седьмом году тех событий, которые в Украине происходят, в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать - сотрудничает с Российской Федерацией".

Кроме того Корниенко ответил, что не знает, могут ли теоретически быть встречи Ермака и Порошенко в ресторане Sanahunt.

Напомним:

  • 9 сентября бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что допускает существование неких 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России.
  • Богдан также заявил о том, что самое большее влияние на главу государства Владимира Зеленского имеет крупный ресторатор и нардеп из партии Слуга народа Николай Тищенко.
  • Богдан в интервью также рассказал, что, по его информации, в киевском ресторане Sanahunt действующий глава Офиса Президента Андрей Ермак встречается с пятым президентом Украины Петром Порошенко.
  • По словам Богдана, операция по поимке наемников российской частной военной компании Вагнер была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" президента Украины Владимира Зеленского.
  • 10 сентября экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что выехал из Украины в Румынию. Свое решение выехать за пределы страны Богдан объяснил тем, что якобы после его интервью журналисту Дмитрию Гордону возникла реальная угроза для его жизни.
  • Позже стало известно, что Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований, ему уже направлена повестка.
Андрей Богдан Александр Корниенко новости Украины интервью офис президента Андрей Ермак
Сейчас вы просматриваете новость «В Слуге народа отреагировали на интервью Богдана». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

07:26
Такого нет ни у Китая, ни у России: Трамп похвастался новым "супероружием"
07:14
Война за соцопросы: почему депутаты сцепились из-за расширения полномочий ЦИК
06:59
В Слуге народа отреагировали на интервью Богдана
06:56
Меркель пошла на хитрость, останавливая постройку Северного потока-2 мнение
06:25
"Белая полоса": один знак Зодиака ждет денежное везение – астрологи
05:51
Усекновение главы Иоанна Крестителя – открытки и душевные пожелания
05:31
Ученые выяснили, почему мужчины и пожилые люди чаще страдают от тяжелой формы Covid-19 Видео
05:06
Новое отравление Навального: Кремль готовит коварный план – эксперт Видео
04:40
В Киеве рассказали, когда столица столкнется с пиком COVID-19 Видео
04:30
Вакцина от коронавируса: врач предупредил о неожиданных проблемах Видео
04:11
Голодание и старение тела: ученые выяснили, есть ли связь
03:37
"Сволочизм и живодерня": актриса разнесла режим Лукашенко за избиения людей Видео
02:59
Здоровое сердце: названы лучшие упражнения Видео
02:15
Гороскоп для всех на 12 сентября: коренные изменения и дорогие ошибки Видео
01:36
"Я кончаю": Полина Фаворская разделась и взбудоражила сеть пикантным фото
00:59
Геращенко поспорила с Верещук из-за полета с зонтом над Киевом Видео
00:57
Российский врач рассказал, кому нельзя делать прививку от Covid-19 Видео
00:22
Топ-3 популярных привычек, которые увеличивают риск рака
10 сентября, четверг
23:52
Деркач пригрозил разоблачениями за санкции США Видео
23:44
Гороскоп для всех на 11 сентября: отличный шанс и сексуальность на высоте Видео
23:21
В Украине запускают производство автомобилей Renault
23:13
Коронавирус в Украине перешагнул отметку в 145 тысяч зараженных Видео
22:50
Шмыгаль получил в подарок самый большой арбуз
22:32
Боевики "ЛДНР" на позициях ВСУ: у Кравчука рассказали, как Россия давит на Украину Видео
22:03
В МВФ рассказали, как режим Лукашенко просил денег: названа сумма Видео
21:54
Прохожие сняли, как экс-политик Рыбачук едва не разбил внуку нос Видео
21:33
Белорусский оппозиционер назвал две "подпорки" Лукашенко Видео
21:08
Ретроградный Марс 2020: астролог предупредила, какие знаки попадут под удар
20:56
Бунт из-за карантина: в Минздраве решили, что делать с мэрами городов красной зоны Видео
20:52
США ввели санкции против нардепа Деркача за "пленки Порошенко-Байдена" Видео
20:22
У Ермака интервью Богдана назвали "ударом по репутации"
20:21
Защитника Ефремова Эльмана Пашаева лишают лицензии адвоката
20:20
Мощный пожар в Бейруте: раскрыта возможная причина Фото Видео
20:04
Парламент Литвы признал Тихановскую избранным лидером Беларуси Видео
19:36
Дмитрий Танкович рассказал о карьерном росте на телевидении
19:26
У Путина высказались насчет угрозы "белорусского сценария" в России Видео
19:19
В Умани хасиды устроили погром около национальной святыни Видео
19:06
Киев – в оранжевой зоне карантина: что намерены запретить Видео
19:00
Адвоката Ефремова уличили в нарушениях профессиональной этики
18:30
Украинцы высказались по поводу нарушения прав русскоязычных
18:24
Рак кожи: как распознать опасную родинку с помощью правила "ABCDЕ" Видео
18:16
В Киеве и Днепре пройдет концерт с участием популярных украинских исполнителей
18:15
В МИД Украины назвали условие встречи Зеленского и Путина Видео
18:11
Диетолог разгромила миф о картофеле
17:57
Болезнь Паркинсона: врачи указали на симптом, проявляющийся после еды Видео
17:36
Через месяц после 190 жертв: в порту Бейрута вновь полыхает масштабный пожар Видео
17:31
В Минздраве рассказали, какие страны ужесточили карантин Видео
17:30
Нарушение карантина в "красной зоне": какая ответственность грозит учителям Видео
17:18
Зеленский провел переговоры с Меркель: о чем говорили лидеры Украины и ФРГ Видео
17:05
Хроническая усталость: найдены 9 причин Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять