В Слуге народа отреагировали на интервью Богдана

Корниенко считает, что компетентные органы должны разобраться в правдивости информации, которую озвучил Богдан/ Лига.нет

Народный депутат, руководитель партии Слуга народа Александр Корниенко прокомментировал интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону. По его словам, там было много разных фантазий и предположений. Были ли в словах Богдана факты, должны разобраться компетентные органы

Об этом Корниенко заявил в эфире телеканала Украина 24, трансляция велась в YouTube.

Отвечая на вопрос, действительно ли глава ОП Андрей Ермак сотрудничает с руководством РФ и согласовывает в Москве кадровые назначения, Корниенко ответил так:

"Там много было разных фантазий, предположений, допусков. Были ли там факты, надо действительно, чтобы компетентные органы разбирались, если они будут, но звучало довольно высокохудожественно. Мы же понимаем, что на шестом или седьмом году тех событий, которые в Украине происходят, в отношениях с Российской Федерацией, чтобы что-то с человеком сделать, достаточно сказать - сотрудничает с Российской Федерацией".

Кроме того Корниенко ответил, что не знает, могут ли теоретически быть встречи Ермака и Порошенко в ресторане Sanahunt.

Напомним: